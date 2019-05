Cosas que NO deberías hacer si ganas la lotería

Manejar cantidades grandes de dinero no es un asunto fácil

Seguramente has pensado mucho en todo lo que harías si ganaras la lotería, pero de seguro no has reflexionado sobre las cosas que NO deberías hacer. Y es que tener tanto dinero de golpe podría llevarte a cometer muchos errores que sería mejor evitar.

A continuación, te decimos algunos.

No firmar el boleto

Por increíble que suene, hay mucha gente que no firma su boleto ganador, y esta es la primera cosa que deberías hacer. Imagina si pierdes el boleto o se lo roban y alguien más se presenta para reclamar el premio, ¿cómo podrías probar que es tuyo? Esto sería una tarea muy difícil. Por eso, lo primero que tienes que hacer es firmar tu boleto. ¡No lo olvides!

No presumas que ganaste

Es comprensible que quieras hacerlo, pero toma en cuenta que esto podría ponerte en peligro, ya que podrías ser víctima de un secuestro o de algo peor. Por esta razón, si en tu estado es posible, intenta permanecer en el anonimato el mayor tiempo posible.

De todos modos, con el paso del tiempo, la gente se irá enterando poco a poco de que eres un millonario.

No empieces a vivir tan a lo grande

Recuerda que esta ganancia que tuviste no es constante y probablemente no vuelvas a tener una entrada de dinero tan grande en lo que te resta de vida. Por eso, lo mejor es que administres muy bien tu nueva fortuna evitando tener la vida que los millonarios llevan, como apostar miles de dólares en Las Vegas o hacer fiestas extravagantes para cientos de invitados.

Los que pueden permitirse esto son personas que tienen un flujo de dinero que les permite recuperar lo gastado con el tiempo, así que trata de tomar este camino.

No patrocines negocios de familiares

Si antes no sabías mucho de finanzas, es probable que sigas sin saber tanto ahora. Aunque puede sonar muy bien poner negocios con tus seres queridos, esto podría provocarte grandes pérdidas al final.

Así que no inviertas en ideas de los negocios de los demás sólo porque sí. Lo mejor es ir con personas especializadas y que trabajen en firmas de prestigio que te puedan aconsejar sobre las mejores formas de hacer crecer tu dinero.

–También te puede interesar: Mujer de Virginia gana la lotería 30 veces en un día