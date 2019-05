Maluma cierra su cuenta de Instagram y enfurece tras ser criticado por un video con un cachorro de león

El colombiano generó polémica y tomó una drástica decisión

“Esta página no está disponible”, dice el mensaje al entrar a la cuenta de Instagram de Maluma. El fin de semana, el cantante colombiano debió enfrentarse una vez más a las críticas en sus redes sociales pero no por su música ni por sus dichos sino por subir un video junto a un cachorro de león. Los mensajes cuestionando su actitud fueron tan duros que hicieron que tomara la drástica decisión: cerrar su cuenta.

“Es un animal salvaje, no tienes por qué tenerlo“, “No al maltrato animal“, “Uno menos a quien seguir: me doy cuenta de que ni con todo el dinero se puede comprar el amor y el respeto a los animales“, escribieron algunos de sus más de 40 millones de seguidores que, a pesar de conocer el amor de Maluma por los animales, no pudieron tolerar ver al pequeño felino fuera de su hábitat.

A través de un video, Maluma respondió a la lluvia de críticas: “Estaba viendo los comentarios del último post que puse con un león. No sé, no entiendo ya por qué hay gente tan estúpida, gente tan estúpida que cree que es una mascota mía. Es que no entienden que ese animal está ahí porque lo rescataron. Es que no entienden que estaría muerto si no lo hubiera rescatado“. Las imágenes junto al animalito habían sido registradas en el santuario mexicano The Black Jaguar-White Tiger Foundation. Sin embargo, el usuario @maluma dejó de existir y la relación con el episodio se hizo innegable.

El cantante, que se encuentra presentando su nuevo disco, aún no hizo alusión al cierre de su cuenta en Twitter ni sus otras redes sociales. Lo cierto es que la gran mayoría de sus millones de seguidores, que disfrutaban de cada una de sus publicaciones, ahora están desconcertados.