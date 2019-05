Ayudan a ICE a detectar a inmigrantes con número de seguro social falso o robado

Abogados alertan por el envío de cartas de "no-match" o "no coincidencias"

La llamadas cartas “no-match” –o de no coincidencia– que envía la Administración de la Seguridad Social (SSA, por sus siglas en inglés) a empleadores forma parte del esfuerzo de la autoridad federal para ayudar a detectar a inmigrantes con documentos falsos o robados.

Abogados especializados en inmigración alertaron a empleadores en tomar seriamente esta cruzada de la SSA, ya que esto ayudará a Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en sus investigaciones a empleadores, a fin de evitar que contraten a indocumentados, esto como parte de la orden ejectutiva del presidente Donald Trump, “Compra estadounidense, contrata estadounidense”.

“Los empleadores deben tomarse en serio las cartas de ‘No-Match’ de la SSA trabajando inmediatamente con un abogado”, indicaron los expertos de la firma Hunton Andrews Kurth LLP en un artículo para lexology.com. “La preocupación más profunda es si una carta sin correspondencia afecta el estatus legal de la fuerza laboral de un empleador”.

Agregan que la recepción de la misiva no significa que los empleados afectados no estén autorizados para trabajar, pero el hecho de que un empleador no tome las medidas adecuadas puede dar lugar a que ICE considere que existe un acuerdo entre un indocumentado y su jefe.

“Los empleadores deben equilibrar esa preocupación con el riesgo de tomar medidas que pueden conducir a quejas de discriminación por parte de un empleado u otra agencia gubernamental”, agregaron los expertos.

Los empleadores que actualmente se someten a una auditoría de ICE deben asumir que la agencia puede obtener su información desde la SSA como parte de sus indagatorias.

“El programa resucitado de la carta de no coincidencia probablemente resultará en nuevos desafíos legales”, reconocieron los expertos. “Hasta que los tribunales o ICE ofrezcan más orientación sobre los pasos específicos que pueden tomarse… los empleadores que reciben cartas deben proceder con cautela”.

Se estima que más de medio millón de empleadores recibieron las misivas de no coincidencia, número que podría incrementarse en las siguientes semanas.