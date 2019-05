‘Cobardes’: Frida Sofía explota contra Christian Estrada y Alejandra Guzmán y lanza amenaza

View this post on Instagram

HABLA CON HECHOS O CÁLLATE 🤐 #showmethemoney ⚔️🛡🖕🏼 aveces el NO CONFIAR ES TU MEJOR TESTIGO Ojalá y “desmientas” TODO! Pero esto no se trata de ti #trepador, tu solamente serás uno de los muuuuchos … suerte @bcire_mexico y @laguzmanmx trate de amarte, protegerte y quererte pero es tiempo de que paguen las consecuencias de sus acciones. #PRUEBAS me duele y me da pena pero hasta aquí. #cobardes