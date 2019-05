¡Conmovedor! Padre empuja silla de ruedas de su hijo para que juegue fútbol

La historia ha conmovido a todos los usuarios de las redes sociales

A diario escuchamos infinidad de historias de niños que son maltratados y abusados cruelmente por sus propios padres, pero también existe la otra cara de la moneda, pues en el mundo existen muchos hombres y mujeres que se convierten en verdaderos superhéroes, sin capa, con tal de hacer y cumplir los sueños de sus niños.

Ese es el caso de un padre de familia, originario de Ciudad Juárez, Chihuahua, quien se convirtió en un gran ejemplo a seguir y se ha ganado la admiración de muchos luego de que en redes sociales se difundieran unas fotografías que muestran que este hombre hace lo impensable con tal de que su hijo con discapacidad juegue fútbol.

Resulta ser que un equipo de fútbol infantil de dicha ciudad fronteriza llamado León Juárez tiene un elemento muy especial, el pequeño Mario, quien a pesar de no poder caminar, su padre lo ha llevado a entrenar con esta escuadra desde hace 3 años, sin importarle que en todo momento debe empujar la silla de ruedas de su hijo.

No importan las condiciones, padre e hijo no se pierden ninguna práctica y este hombre ha aprendido a mover la silla para que su niño no se pierda nada de los partidos.

MÁS QUE UN SIMPLE DEPORTE. Un niño de capacidades diferentes en su silla de ruedas apoyado por su padre, disfrutando de la pasión y emoción que genera jugar un partido de fútbol. Postales que nos regala el deporte más hermoso del planeta…😍💪 pic.twitter.com/7LHxKrDJgb — Espartanos Oficial (@EspartanosOF) May 28, 2019

sí como vemos infinidad de noticias en donde los padres son irresponsables y poco cariñosos con sus pequeños, también hay madres que golpean y abusan verbalmente. En esta vida hay todo y esta vez le tocó ponerse la medalla como el papá del año, a un hombre que empuja a su hijo en silla de ruedas para que pueda jugar fútbol.

Alguien decidió tomarles fotos hace unos días en uno de sus entrenamientos, las cuales fueron compartidas en diferentes redes sociales, lo cual hizo que este papá sea reconocido como el mejor padre del mundo.