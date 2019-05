Fallece la abuelita de Chef Claudia Sandoval de ‘MasterChef Latino’

View this post on Instagram

Today my Abuelita Hermelinda joined Gods Kingdom as our newest Angel. Please keep our family in your prayers, as our Grandmother was the Matriarch of our Family. We appreciate your respect of our privacy during this difficult time. Thank you. Hoy mi Abuelita Hermelinda se fue al reino de Dios como nuestra nueva Ángel! Por favor mantengan a mi familia en sus oraciones, ya que mi Abuela era la Matriarca de la Familia. Se les agradece su respeto a nuestra privacidad durante estos momentos tan difíciles. Gracias.