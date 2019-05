¿Frida Sofía estuvo embarazada? Christian Estrada desconoce que pasó con bebé

"Si yo fuera trepador, estuviera con Alejandra no con Frida"

Christian Estrada, el ex novio de Frida Sofía, estuvo en entrevista con el programa “Un nuevo día” en donde hizo fuertes revelaciones. Al joven modelo se le ha ligado a Alejandra Guzmán y ser quien causó la ruptura entre la famosa madre e hija, algo que Estrada ha negado rotundamente.

Una de las declaraciones más fuertes que dio en el matutino de Telemundo es que Frida Sofía habría estado embarazada en algún momento.

“Me he dado cuenta de muchas cosas, fotos que están en las redes que yo y Frida solamente teníamos”, dijo Estrada. “Una foto en donde se ve que ella estuvo embarazada. Ella me lo dijo, me llamó y yo estaba de vacaciones, ya no seguíamos juntos. Es una foto que yo y Frida solamente la teníamos”.

Rashel Díaz le pregunta que hizo Christian después de que se entera que Frida estuvo embarazada.

“Es un tema que nunca quiero tocar”, dijo. “Claro que la busqué y no fue un error, yo quería tener un hijo. Enamorado estaba. Me enamoré de Frida, no me enamoré de la hija de Alejandra Guzmán. Yo quise tenerlo porque veía una vida con ella”.

Al ser cuestionado sobre lo que pasó con el bebé respondió: “No sé, yo creo que es algo que Frida se los tiene que decir”.

Después de este incidente Estrada confesó que volvió a ver a Frida.

“Frida puede seguir hablando de mí y decir que soy un trepador y que busco la fama. Para serte sincero, Frida Sofía es conocida como ‘La hija de Alejandra Guzmán’. ¿Quién es Frida Sofía? Si yo te pregunto, ‘¿quién es Frida Sofía?’ Es la hija de La Guzmán. ¿Cómo voy a ser un trepador de alguien que no sea tan grande? Si yo fuera trepador yo estuviera con Alejandra, no con Frida”, concluyó.