¿Qué hacer en caso de qué alguien choque mi auto estando estacionado?

Hay dos coberturas que te pueden cubrir, ¿ya las tienes?

Aunque un conductor puede ser lo más precavido posible con su auto (manteniendolo seguro, siendo precavido a la hora de conducir y acudiendo a las sesiones de mantenimiento mensuales), existen factores que él o ella no pueden controlar a su alrededor y que pueden terminar dañando tarde o temprano su auto.

Un ejemplo de estos factores incontrolables son los conductores distraídos, los cuales puede terminar chocando tu vehículo incluso sin que tu lo notes.

Por suerte un dueño de auto puede proteger su vehículo con un seguro de auto, pero no cualquiera. El seguro tiene que especificar que puede cubrir daños que colisión que no involucran un responsable, es decir un hit and run, alguien que chocó y se dio a la fuga.

Aunque la ley obliga a los conductores de la mayoría de autos a cargar un seguro de auto, la versión más básica de este seguro (liability) no protegerá tu auto en caso de que alguien lo choque mientras este está estacionado. Es más, la cobertura liability no cubre daños a tu vehículo, ya que solo cubre daños a terceros.

Si no hay un responsable detrás de los daños de tu auto, porque éste se dio a la fuga o simplemente nunca notaste cuando lo chocó, entonces tendrás tu que cargar con los gastos de reparación, al menos que tengas a cobertura completa que sirve en estas situaciones: la fullcover (cobertura completa)

La cobertura fullcover se compone de dos elementos: daños de colisión y daños comprensivos. Los daños de colisión cubren, como su nombre lo dice, daños de choque; mientras que los daños comprensivos incluyen esos daños que no incluyen colisión, como los desastres naturales y los de vandalismo.

También existe una cobertura especial para daños de hit and run, conocida como daños a la propiedad para conductores sin seguro.

He aquí una explicación más extensa por parte de AllState, una de las compañías de seguros líder en la industria.

