10 autos deportivos accesibles, pero que te harán sentir como un millonario

No necesitas mucho dinero para conducir como un millonario

¿Qué es lo que distingue a un millonario? Probablemente su vestimenta, los lugares que frecuenta y, por supuesto, su flamante y lujoso auto.

Aunque no es necesario que aparentemos ser algo que no somos, no hay nada de malo con manejar un auto que proyecte una imagen tuya de alto nivel social. Además, dicen que “para ser rico, hay que vivir como uno”.

Pero la mejor de todo esto es que no necesitas tener mucho dinero para sentir que conduces un auto de lujo, ya que el secreto de los autos millonarios no se encuentra en su precio, sino en su estilo.

Hay una variedad de auto usados con detallados deportivos que definitivamente te harán sentir como un Bill Gates o un Elon Musk.

Según explica HotCars, existen 10 autos que puedes adquirir a muy bajos precio y que te darán una sensación de importancia al manejarlos. Estos autos se destacan por ser deportivos, convertibles y tener un feroz motor, pero no son Ferraris ni McLarens, son autos fabricados por marcas que ya conoces y probablemente has manejado anteriormente, como Toyota, Ford y Honda.

Aquí te compartimos 10 autos para sentirse como un millonario

FORD MUSTANG GT

TOYOTA 86

HONDA S2000

MAZDA MX-5 MIATA

CHEVROLET CAMARO

HONDA CIVIC SI

FORD FIESTA ST

DODGE CHALLENGER

NISSAN 370 Z

SUBARU IMPREZA WRX

