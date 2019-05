Daniella Chávez pone en su lugar a los morbosos que le lanzan comentarios ofensivos

La modelo impulsa una campaña en redes sociales que promueve el respeto a la mujer

Esos que se pasan de listos ¡que ya le bajen!

Sin tocarse el corazón, Daniella Chávez para en seco y pone en su lugar a todos esos morbosos y cachondos que le lanzan comentarios ofensivos.

Cansada de los insultos que recibe por las fotos sexys que publica, la modelo chilena lanzó una campaña en sus redes sociales para advertir que borrará a todos los “seres morbosos” que la molestan, sin importar que pierda a más de la mitad de sus seguidores.

“Estoy eliminando a todos los seres morbosos con sus comentarios asquerosos de mi Instagram y otras redes, aunque me quede con ¡¡la mitad de mis seguidores!! Llevo bloqueados a más de 25 mil de esos seres. Que me tome fotos sexys no quiere decir que me pueden decir de todo y ¡faltar el respeto!“, posteó Chávez.

Tras la publicación del mensaje, las reacciones no se hicieron esperar, algunos la apoyaron, pero muchos otros siguieron criticándola, incluso la playmate respondió a algunos de los cibernautas.

“Aunque yo salga desnuda no tienen derecho a decirme lo que se les dé la gana. ¡¡Por animales como tú es porque la sociedad no avanza!!“, expresó en una de sus respuestas.

En otro de sus post, la playmate dijo que espera que sus seguidores hombres se unan a la campaña que ha lanzado contra los comentarios obscenos y morbosos que algunas personas dejan a las mujeres en la red.

“Gracias por el tremendo ¡¡¡apoyo!!! más de 8 mil likes aquí en Twitter. Quiero sacar a los depravados de las redes, aquel que muestra su lado más animal cuando ve una mujer, #NienlacallenienlaRed será mi campaña para que no falten el respeto a la mujer ¡¡sea vista como sea vista!!.

“Antes en los 60 y 70 salía una chica vestida a la calle y los hombres decían ¿cómo se vería sin ropa? Ahora sale una mujer semidesnuda en una foto y los hombres dicen ¿cómo se verá vestida? Y te das cuenta que aún la mente no evoluciona con respecto a la libertad de hacer con nuestro imagen y cuerpo lo que queramos!!”, agregó.