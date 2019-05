Graba a su bebé de 11 meses fumando y desata la furia en redes sociales

La mujer justificó su acto indicando que esperaba que el tabaco le diera asco a su pequeño hijo

Una mujer originaria de Madrid y cuya identidad se ha mantenido en el anonimato hizo enfurecer a los usuarios de Instagram, luego de que en su cuenta publicara un video que ha escandalizado a adultos y en particular, a padres y madres de familia que no dan crédito de lo que hace con su hijo.

En el video se puede ver al bebé de 11 meses a quien su madre le coloca un cigarrillo encendido en la boca, y al final se escucha a la madre decirle al pequeño que dé las gracias, y el niño, a su manera lo hace.

Esto desató un sinfín de críticas en contra del acto cometido por esta “desnaturalizada” madre, la cual posteriormente, publicó un mensaje, asegurando que el bebé suele írsele encima cuando está fumando y quería que lo probara para que el tabaco le diera asco.

“Hola, soy la mamá de… Antes que nada, quiero pedir perdón por subir un video de mi bebé con un cigarro en la boca. No tiene ninguna gracia y estoy muy arrepentida. Mi hijo siempre echa la mano al tabaco, si ve al padre fumando quiere el cigarro como si fuera comida. Creí que poniéndoselo en la boca le cogería asco. Me equivoqué, y estoy súper arrepentida. Soy una madre que da la vida por su hijo, y no quiero que se me juzgue por un error que he cometido, lo siento de corazón. Un saludo y espero que me perdonen”, publicó la madre.

Lo peor de todo es que no es la primera vez que esta mujer sube un video polémico, ya que usuarios de Instagram aseguran que anteriormente ya había compartido uno en donde se ve claramente cómo abofetea al menor en un par de ocasiones.