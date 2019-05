Líder de secta Nxivm de esclavas sexuales en Nueva York obligó a tres hermanas mexicanas a abortar

Todas estaban embarazadas de él

Tres hermanas mexicanas abortaron a pedido del líder de la secta Nxivm, Keith Raniere, quien las embarazó mientras eran sus esclavas sexuales, trascendió en el juicio que se realiza en Nueva York.

Fue una de las víctimas, identificadas como Daniela quien narró el martirio que tanto él como sus hermanas vivieron bajo el abuso de Raniere camuflado en el supuesto grupo de autoayuda.

La testigo de 33 años que pasó dos en cautiverio en una habitación por no bajar de peso y fijarse en un hombre distinto a Raniere, relató este lunes en una corte de Brooklyn que quedó embarazada en el 2006, cuatro años después de entrar a trabajar como pasante en la entidad con sede en Albany.

Según las declaraciones de la mexicana, Raniere, de 58 años, le ordenó ir a una clínica donde se practicaban abortos cerca de la oficina del grupo. Posteriormente, la mujer se enteraría, que en el misma centro su hermana mayor, Mariana, había abortado un hijo del hoy acusado, pero en 2004. Mariana tiene otro hijo con el líder de la secta.

Camila, la menor de las tres, también fue sometida a uno de estos procedimientos, dos días antes de cumplir 18 años. “Yo no quería tener un bebé, y no quería tener un bebé con Keith”, dijo Daniela, según el testimonio citado por Daily Beast. “Él estaba con muchas mujeres, estuvo con mi hermana y eso no estaba bien”. Las hermanas estaban sin documentos legales en Estados Unidos.

Luego del aborto, el comentario de Raniere supuestamente fue que era una gran oportunidad para que ella “perdiera peso, debido a los cambios hormonales”.

El líder de Nxivm enfrenta cargos de tráfico sexual, pornografía infantil, entre otros.