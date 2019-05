Pierde trabajo por publicar “muchas selfies” en Facebook

Las reclutadoras del trabajo al que se postuló dejaron un desagradable mensaje de voz en su teléfono, sin que ellas lo supieran

La historia de una joven llamada Lily Rose-Wilson, de 25 años y originaria de Perth, Australia, ya le ha dado la vuelta al mundo, luego de que la chica compartiera en redes sociales el insólito motivo por el cual no se quedó en un excelente puesto de trabajo para el cual estaba más que calificada.

En su ciudad natal, Lily contó en un programa de TV que desde hacía tiempo que estaba buscando trabajo y se postuló para un puesto de administradora de una empresa.

En la primera entrevista con los reclutadores le fue muy bien; sin embargo, todo se esfumó cuando escuchó algo desagradable por parte de una mujer encargada de contratar personal en dicha empresa llamada Michelle Lines, quien nunca se imaginó que Lily ya había respondido su llamado justo en el momento en que dijo algo en contra de ella.

“No contestó el teléfono ahora; probablemente se está haciendo otro tatuaje”, dijo Lines, mientras que otra compañera le respondió lo siguiente: “Probablemente está haciendo su bronceado falso”.

La conversación continúa con lo siguiente: “¿Realmente te gustó stalkearla en Facebook?”, a lo que la otra persona respondió: “Es todo lo que tienes que hacer”.

“Aquí se ve muy bien. Realmente nos gustó su currículum y luego miré esto y me fui awwww. Ya no me gusta ella. Se está tomando selfies todo el tiempo”, agregó.

Lo peor de todo es que Lily encaró a las reclutadoras, quienes le afirmaron que si hubiera sido un candidato hombre, no hubieran revisado sus redes sociales

“Lo que realmente me emociona es que a ella le encantaba mi currículum, realmente parecía que amaba mi currículum, podría haber sido una posible candidata para ese trabajo hasta que vio mis fotos en Facebook”, comentó Lily en el programa.

“Obviamente, fui una buena aspirante para el trabajo, pero no iba a darme una oportunidad, no iba a llamarme por mi apariencia, por mis tatuajes y eso no está bien, realmente me molestó”, agregó.

Lo declarado por la chica llegó a oídos de la reclutadora, quien le pidió una disculpa pública.