Agenda de Los Angeles: los eventos que no te puedes perder

Fonseca trae sus ritmos colombianos mientras que los fanáticos de Selena tienen su reunión anual

Viernes 31

Festival de cine

En su onceava edición, el Hola México Film Festival comienza con el estreno en Estados Unidos de “Las niñas bien”, una cinta dirigida por Alejandra Márquez Abella, que retrata el mundo de fantasía en el que vivía una chica de la alta sociedad mexicana en los años ochenta hasta que una severa crisis económica en el país la enfrenta a su nueva realidad. Actúan Ilse Salas, Flavio Medina y Cassandra Ciangherotti. Se exhibirá en The Montalbán (1615 Vine St., Los Angeles). 7:30 pm. Boletos $30. Y el miércoles en The Montalban (1615 Vine St., Los Angeles), se proyectará “Roma”, la cinta oscarizada de Alfonso Cuarón. Boletos $15. 8:30 pm. Informes del resto de las películas del festival –termina el 8 de junio– en holamexicoff.com.

‘Selena’ en cine

Jennifer López, Edward James Olmos y Jon Seda protagonizan la cinta “Selena”, basada en la vida y muerte de la cantante texana Selena Quintanilla Pérez. Se exhibirá como parte de la serie Rooftop Movies at The Montalbán (1615 Vine St., Los Angeles), que este año celebra diez años de existencia. Abierto desde las 6 pm con servicio de bar, comida y palomitas para la función. Solo mayores de 18 años. La proyección comienza a las 8:15 pm. Boletos (323) 461-6999. Informes themontalban.com.

Show de Fonseca

Fonseca, el cantante colombiano que mezcla la música tradicional de su país con ritmos de pop y de rock, trae su gira Simples corazones al teatro Wiltern (3790 Wilshire Blvd., Los Angeles), nombre también de su más reciente disco. Además de los temas de su nuevo material, cantará éxitos de su extensa carrera, que ya abarca más de 15 años. 7 pm. Boletos $35 a $125. Informes wiltern.com.

Fiesta en South Gate

La Tweedy Mile Street Fair llega a la ciudad de South Gate por vigésimo noveno año consecutivo con una fiesta que incluye música en vivo, juegos mecánicos, venta de comida y bebidas y diversión para toda la familia. Se realiza en la intersección de la San Juan Avenue y el Tweedy Boulevard. Viernes 5 a 11 pm; sábado 12 a 11 pm, y domingo 12 a 10 pm. Entrada gratis. Informes (323) 919-9032.

Sábado 1

En honor a Selena

La organización loveselena.com y la Plaza de la Raza presenta la sexta edición de la Selena Fan Gathering, que tendrá lugar en la Plaza de la Raza (3540 N. Mission Rd., Los Angeles) y en la que se recordará a la reina de la música tejana. Habrá música, expositores y puestos de comida. Entrada y estacionamiento gratuitos. Para todas las edades. 4 a 8 pm. Informes loveselena.com.

Presentación de ballet

ABC’s of Dance presenta en el Aratani Japan America Theater (244 S. San Pedro St., Los Angeles) The Wizard of Oz, una interpretación propia de este cuento que incluye coreografías de ballet, jazz, tap y hip hop. En la historia, Dorothy y sus amigos viven una gran aventura en su paso por Oz. Los artistas que participan son niños desde los 3 años hasta bailarinas profesionales que danzan en puntas. 3:30 pm. Boletos $25 a $45. Informes tututix.com.

Teatro sobre Evita

“Eva Perón”, una obra escrita por el caricaturista y autor conocido como Copi, es una comedia negra y una irreverente farsa en la que están involucrados esta exprimera dama argentina, un secretario y una enfermera. La historia de ficción encierra secretos que el poder trata de ocultar. Se realizará una lectura dramatizada en el teatro Frida Kahlo (2332 W. Fourth St., Los Angeles), en la que participan los actores Javier Ceriani, Licia Alonso, Edwin Rivera, Mick García, Caro Cappiello, Flavia Carbone y Marcelo Palacios. Bajo la dirección de Moses Norton. 4 pm. Entrada gratuita. Informes (213) 382-8133 y fridakahlotheater.org.

Fiesta para hacer títeres

En la Pico Block Party, los asistentes podrán hacer títeres, actuar en obras de teatro cortas, crear obras de arte con material reciclado y collages autobiográficos. Además habrá actividades artísticas como ballet folklórico, música y clases de baile tradicional Earthian. El festival tendrá lugar en el 18th Theatre (1639 18th St., Santa Monica). Habrá loncheras de comida. Para toda la familia. 3 a 6 pm. Entrada gratis. Informes 18thstreet.org.

Domingo 2

Festival de música

El Bueno La Mala y El Feo Live es un espectáculo musical en el que estos locutores serán los anfitriones. En el evento musical, que se efectuará en el Exposition Park (700 Exposition Park Dr., Los Angeles) participan artistas y bandas como Régulo Caro, Cadetes de Linares, Banda Los Sebastianes, Banda Carnaval y Fuerza Regida. A partir de las 2 pm. Para toda la familia; menores de 12 años entran gratis. Boletos $69 a $149. Informes ticketmaster.com.