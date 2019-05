Alejandra Guzmán rompe el silencio tras amenazas de Frida Sofía: ‘Yo me siento tranquila’

La cantante también fue abordada sobre un posible aborto que sufrió su hija

Alejandra Guzmán ha roto su silencio después de las fuertes amenazas que realizó Frida Sofía en Instagram donde dice revelará toda su verdad.

“Todo lo que le he dado es amor y que hay cosas que se tienen que tratar en familia. Yo estoy aquí para ella“, dijo la cantante ante las cámaras de “Suelta la Sopa”.

Cuando el reportero le preguntó sobre el ultimátum que hizo Frida en sus redes sociales, la famosa recalcó todo lo que ha hecho por su hija.

“Ha hablado desde hace dos meses, mal de Michelle [Salas], de Sylvita [Pasquel], de mi, somos una familia disfuncional y así funcionamos. Yo amo a mí mamá, yo salí adelante sola, le he dado un patrimonio, le he dado un coche, le he dado dos carreras, todo lo que he podido. Lo hago por amor a mí misma pero todo lo que diga la gente no le incumbe porque es mi familia”, explicó.

Frida Sofía dijo que intentó comunicarse con ella pero no ha podido porque se le tiene bloqueada.

“Ella puede decir lo que quiera pero a mí me tiene bloqueada. He sido muy honesta, he sido muy luchadora, muy trabajadora y todo el mundo me conoce. Todos los errores que yo he tenido, me los he perdonado a mi. Si yo no me perdono, no puedo seguir adelante en la vida. Creo que esa palabra es muy positiva: perdón, aceptación, lucha… pero nada es para tanto”, continuó.

Guzmán de cierta manera entiende a su hija porque recuerda que ella misma le reclamó a su madre en su momento.

“No es mi vida, ella ya tiene 27 años. Lo que yo hice y mi responsabilidad como madre llegó a un punto y ya pasó de ese punto. Yo le reclamé hace muchos años a mi madre lo mismo porque yo también viví una soledad..fue porque trabajaba, es un matriarcado. Que no se les olvide, todas las madres que somos independientes nos van a reclamar algo, pero eso se lava en casa”, agregó.

Sobre la situación del embarazo que Christian Estrada dijo que Frida tuvo no ahondó en detalles.

“No puedo decirte nada más porque yo tengo que tener cordura y yo no tengo nada que ver con las decisiones que ella tome ni Christian porque son una pareja, o eran una pareja. Yo me siento tranquila porque yo jamás haría eso en mi vida”, contesto.

El reportero le preguntó a Guzmán si Frida pudo haber tenido un aborto.

“Eso pregúntaselo a ella. Yo no se que decirte porque no es mi tema“, dijo.

La intérprete de “Reina de Corazones” quiere hablar con su hija y aunque ya la dejó de apoyar económicamente, Alejandra reveló que su padre Enrique Guzmán le ayuda.

“Ella tiene mi teléfono, cuando quiera yo estoy aquí y cuando quiera y necesita ayuda profesional, yo le ayudo”, aseveró.