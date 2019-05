Le piden a Frida Sofía que se mate y así respondió la hija de Alejandra Guzmán

Los mensajes a la hija de Alejandra Guzmán han sido crueles y brutales

La situación entre Frida Sofía y Alejandra Guzmán está descontrolada y cada vez se enciende más en Instagram. Como todo el escándalo se ha vivido a través de las redes sociales, los usuarios han tenido la oportunidad de opinar, mensajes que la propia hija de la cantante ha podido leer.

Uno de los comentarios más crueles que recibió fue de una chica que le pidió a Frida que se matara y la respuesta de esta última fue épica.

“Pues no fíjate, ya bastante sobreviví y gente como tú no son nada nuevo“, Frida escribió en su respuesta.

“¿Osea que quitarme la vida es lo último qué haría sabes por qué? Por cul*** como tú hijo de pu**. Que bueno que tengo la fuerza de leer esta mierda y no hacer algo así. Que bueno que Alejandra le da con todo a mis ex novios y los mande a hablar mierda y media mía en programas y a exponer mi vida y CON MENTIRAS. Yo expongo hechos, así que ‘chunga tu andre’ [sic] porque aquí seguiré chingando a la mía”.

El comentario llega después de que Frida Sofía llamara mentirosa a su madre por sus declaraciones en una entrevista a “Suelta la Sopa”.

“Todo lo que le he dado es amor y que hay cosas que se tienen que tratar en familia. Yo estoy aquí para ella“, dijo la cantante.

“Ella puede decir lo que quiera pero a mí me tiene bloqueada. He sido muy honesta, he sido muy luchadora, muy trabajadora y todo el mundo me conoce. Todos los errores que yo he tenido, me los he perdonado a mi. Si yo no me perdono, no puedo seguir adelante en la vida. Creo que esa palabra es muy positiva: perdón, aceptación, lucha… pero nada es para tanto”, continuó.

“Ella tiene mi teléfono, cuando quiera yo estoy aquí y cuando quiera y necesita ayuda profesional, yo le ayudo”, aseveró.