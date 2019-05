Sorprendente pérdida para Univision: Una de sus mejores ejecutivas se fue a Telemundo

Difícil y sorpresivo revés para Univision, Patsy Loris, una de sus ejecutivas más brillantes y que ha liderado noticia en su cargo de Vicepresidenta Ejecutiva de Univision, renuncia sorpresivamente a la cadena y horas después se anuncia su incorporación a Telemundo.

La salida de Loris, quien trabajó en Univision durante 30 años comenzando de productora del canal local de Miami y convirtiéndose en el pilar fundamental de noticias Univision, es un gran revés para la cadena, no solamente porque de ella dependía la mayoría de la programación y los especiales de mayor rating, sino porque era la única profesional que quedaba de vieja era.

Según pudimos saber, para todas las personas que trabajaban con o bajo Loris, la salida de la periodista fue una sorpresa, incluido su jefe directo Daniel Coronell, Presidente de Noticias de Univision, quien se encontraba en Bogotá, Colombia al momento de la renuncia, y habría tenido que volver de emergencia para tratar este tema.

¿Qué hará en Telemundo?

Luego de que enviáramos un e-mail pidiendo una reacción sobre la incorporación de Loris, la cadena envió un comunicado anunciando que, desde el 29 de julio, la periodista será la nueva Vicepresidenta Senior de Elecciones 2020 y Proyectos Especiales.

Bajo la supervisión de Luis Fernández, Vicepresidente Ejecutivo de Network News, también ex Univision, Patsy Loris, será responsable de liderar y promover la cobertura de las elecciones presidenciales de ‘Noticias Telemundo‘. Ayudará a buscar que la cadena sea líder para los hispano en los temas políticos y las elecciones presidenciales de 2020 en todas las plataformas.

“También supervisará la producción de noticias especiales para ampliar aún más la misión de ‘Noticias Telemundo‘ de brindar contenido de noticias relevante, equilibrado y confiable para informar a los latinos de todo el país”, dice el comunicado de Telemundo.

¿Cuál es la postura de Univision ante esta inesperada salida?

Nos comunicamos con el departamento de noticias de la cadena, y nos enviaron la siguiente reacción: “Podemos confirmar que Patsy Loris ha renunciado a su puesto como vicepresidenta ejecutiva de Univision News. Agradecemos a Patsy por sus contribuciones, y le deseamos lo mejor. Hemos iniciado una búsqueda exhaustiva para cubrir su puesto y tendremos más anuncios con respecto al equipo de liderazgo de Univision News en las próximas semanas”.

-La versión no oficial:

Hasta aquí la versión oficial de una oportunidad soñada para una gran periodista de noticias, quien ha hecho una brillante carrera en un mundo liderado por hombres, siendo una de las pocas mujeres latinas que ha alcanzado un puesto tan alto, con una credibilidad y el reconocimientos tanto de sus pares, como de su equipo y compañeros. Pero, ¿qué hay detrás de este cambio?

La versión no oficial habla de conflictos entre Loris y su jefe Daniel Coronell por supuestas diferencias profesionales en cuanto a estrategias y contenidos, diferencias que la habrían llevado a escuchar a Telemundo quien, durante los 30 años en Univision, varias veces le habrían querido llevar y nunca le habría convencido.

Hablamos con varias personas que hasta ayer trabajaban con Loris, y todos coinciden que esta salida ha sido toda una sorpresa no solo para ellos, sino que también lo habría sido para los jefes. “Nadie se lo esperaba, Coronell se fue a Bogotá y el día ese ella presentó la renuncia a Vincent Sadusky (director Ejecutivo de Univision)”, nos dice nuestra fuente.

También nos aseguró que Sadusky de inmediato le habría pedido a Coronell que regresara para ‘pagar este incendio’ y comenzar a buscar el reemplazo.

¿En qué lo afectaría esta salida a Univision?

En mucho, y sobre todo en medio de una crisis que aun no terminan de superar. Patsy tenía a su cargo todo noticias, no solo los noticieros y programas especiales, sino también ‘Despierta América’ y ‘El Gordo y la Flaca’, era una ejecutiva presente y activa. Era my común verla llegar a las 5 AM para saber qué iba a suceder en el show matutino, qué se podía cambiar y cómo se podía mejorar, e irse después de que terminaba la última edición del noticiero.

También tuvo a su cargo este último cambio de ‘Despierta América’, el cual no habría funcionado como esperaban, pero también habría tenido la visión, rapidez y confianza de apoyar a la Vicepresidenta productora ejecutiva del show, Luz María Doria, para ir regresando al formato de entretenimiento que tanto pedía y extrañaba el público.

¿En qué podría beneficiar su entrada a Telemundo?

En mucho si le dejan margen de trabajo, si la dejan ejecutar, tomar decisiones y llevar las riendas a su manera, algo que, según otros profesionales que trabajan dentro de la cadena dicen que suele ser difícil por todas los permisos, burocracia y autorizaciones por las que se debe pasar antes de ejecutar una decisión.

Una vez más las cartas están echadas, solo hay que esperar que el tiempo muestre cómo serán los movimientos.