5 formas de fortalecer la autoestima en los niños

La presión porque los niños sean buenos alumnos, excelentes deportistas o que desarrollen algún talento, pone sobre ellos demasiadas exigencias. Vivimos en un mundo exigente, y las redes sociales han exacerbado el concepto de éxito, belleza y logros personales. Esto puede tener un fuerte impacto en la salud mental de las personas, y puede hacer mucho daño en los niños.

¿Hay formas de salir de este laberinto? Si. La psicóloga Eileen Kennedy-Moore escribió el libro Kid Confidence, donde presenta 5 pasos interesantes para ayudar a los niños a tener una autoestima sólida, entendiendo como autoestima a la opinión o juicio de valoración que cada uno tiene de sí mismo.

Con frecuencia escucho a los padres decir que sus hijos luchan contra una baja autoestima. Los padres se preocupan cuando ven a sus hijos llorar por una calificación menos que perfecta, preocupándose de que algo que dijeron pueda parecer extraño, evitando frenéticamente cualquier situación en la que no puedan sobresalir instantáneamente, o criticándose brutalmente cuando se quedan cortos de desempeño en algo, comienza diciendo Kennedy Moore en el artículo de Greater Good Magazine, de la Universidad de California en Berkeley, EE.UU.

Estos padres se están dando cuenta de la vulnerabilidad de la autoestima de sus hijos. Estos niños se han metido en una interminable carrera de tener que demostrar constantemente su valía a través de logros o signos de aprobación externa. Esto hace que los niños sean terriblemente vulnerables. Si alguien que se desempeña mejor que ellos, se sienten irremediablemente imperfectos.

Los mensajes culturales que los niños absorben sobre tener que ser excelentes en todo y verse bien al hacerlo, aumentan la presión. Cuando los niños inevitablemente no llegan a la perfección, pueden sentirse aplastados por la vergüenza y rendirse o esforzarse tanto que no encuentran alegría en sus vidas. Tratar de ser “asombroso” puede llevarlos a buscar aplausos u ocultar fallas en lugar de actuar con integridad y autenticidad. Su autoestima es frágil, construida sobre una base inestable de auto-enfoque y auto-promoción.

¿Cómo podemos ayudar a estos niños?

Los padres a menudo responden a sus hijos con las dudas sobre la autoestima al tratar de asegurarles que son maravillosos. En un pasado no muy lejano, muchos psicólogos recomendaron aumentar la autoestima de un niño a través de la alabanza. Pero luego hemos aprendido este método puede ser contraproducente. No solo los elogios prodigiosos no hacen que los niños con baja autoestima se sientan mejor con ellos mismos, sino que también pueden llevar a una autoestima aún menor con el tiempo y a una menor disposición a asumir tareas difíciles.

Afortunadamente, hay un mejor enfoque de la autoestima. En mi nuevo libro, Kid Confidence, explico que la clave para fomentar una autoestima saludable no es tratar de convencer a los niños de que son geniales. En su lugar, deberíamos ayudarlos a suavizar el juicio al conectarse con algo más grande que ellos mismos. En lugar de más amor propio, la respuesta para los niños autocríticos es reducir el enfoque propio desarrollando un “ego tranquilo”, dice Kennedy- Moore.

Foto: En lugar de aumentarles la autoestima, a los niños hay que alejarlos de la autoevaluación constante.

Qué es un ego tranquilo

Un ego tranquilo, según la psicóloga Heidi Wayment y sus colegas, es un estado del ser en el que “se rechaza el volumen del ego para poder escuchar a los demás y al yo en un esfuerzo por abordar la vida de manera más humana y humanitaria” con compasión y desactivar el autoenfoque da a los niños algo de espacio para respirar y crecer.

Esto no implica abatirse. Más bien, es una especie de olvido del yo al reconocer que somos solo una pequeña parte del universo más grande, ¡y definitivamente no somos el centro de éste!

Piensa en la última vez que viste a tu hijo reírse con un amigo o estar inmerso en un proyecto (¡tal vez tanto que no te escucharon cuando los llamaste a cenar!). Este tipo de experiencias les da a los niños una idea de lo que es ser despreocupados. Como padres, podemos ayudarles a ampliar eso, para que sea más fácil dejar de lado la autoevaluación constante.

Aquí hay algunos ejemplos de estados de ego tranquilo que pueden ayudar a tu hijo a aprender a cultivarlo:

1. Atención plena

Es un enfoque en el momento presente sin juicio. El desarrollo de la atención plena, a través de la meditación u otras prácticas, puede ser útil para silenciar el autoenfoque ruidoso. Los niños tan pequeños como en edad preescolar que toman programas de meditación de atención plena en la escuela pueden disminuir su estrés y agresión y mejorar su rendimiento cognitivo.

2. Flujo

Es estar completamente inmerso en un proyecto o experiencia de aprendizaje que nos desafía. Puedes observar a tu hijo sumergido en el flujo mientras construye Legos, dibuja, lee un libro favorito, nada, dispara canastas o estudia insectos. El flujo ocurre cuando los niños están tan involucrados en una actividad que pierden la noción del tiempo y son completamente inconscientes de sí mismos.

3. La compasión

Es una preocupación por los que sufren junto con el deseo de ayudar. Los adultos a menudo sienten compasión cuando ven que otros sufren. Pero, ¿sabías que muchos niños, incluso tan pequeños como los de 3 años, también lo saben? Los niños también pueden aprender sobre la compasión cuidando el bienestar de sus amigos o participando en el trabajo voluntario en su escuela o comunidad. La compasión permite que los niños se tranquilicen a sí mismos a través de un genuino cuidado de los demás.

4. Elevación

Es una emoción provocada por la observación de actos de coraje, generosidad extrema o virtud. La elevación nos saca de nosotros mismos y nos hace sentir optimistas sobre la raza humana. También nos motiva a preocuparnos por los demás. Los libros infantiles tratan de centrarse en los héroes inspiradores de nuestra historia. Sin embargo, centrarse en ejemplares menos extremos (como un abuelo que sobrevivió a la adversidad) puede ser aún más efectivo para alentar a los niños a actuar moralmente.

5. Asombro

Se presenta en presencia de algo más grande que nosotros mismos. Puede ser provocado por una vista panorámica de la naturaleza, una exquisita obra de arte o música, o una profunda experiencia espiritual. Dirige nuestra atención lejos de nosotros mismos y hacia nuestro entorno de una manera expansiva que también puede llevarnos a ser más amables y más generosos. Los niños pueden experimentar una sensación de asombro al observar la puesta de sol, ver animales en la naturaleza o mirar las estrellas por la noche.

En síntesis, en lugar de tratar de aumentar la autoestima en nuestros hijos mediante la promoción de una alta autoestima, podemos ayudar a nuestros niños a encontrar maneras de superar el enfoque en sí mismos.

Cuando los niños pueden alejarse de la autoevaluación constante, son más libres de empatizar con los demás, participar en el aprendizaje e identificarse con los valores que son importantes para ellos. Ser capaz de dejar de lado la pregunta “¿Soy lo suficientemente bueno?” hace que los niños tengan una vida más plena y rica.

