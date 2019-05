Críticas brutales contra Adamari López: Los fuertes mensajes por sus jeans en ‘Un nuevo día’

La presentadora de Telemundo sigue siendo atacada por su vestuario

Adamari López volvió a ser víctima de fuertes críticas por su vestuario en “Un nuevo día“. El día de hoy la guapa conductora lució un “look” muy casual de viernes con unos jeans por arriba de la cintura, combinados con una top de tirantes y un chaleco.

La también actriz de telenovelas como “Sin ti” y “Locura de amor” lucía fresca y juvenil pero algunos de los fans del matutino de Telemundo opinaron todo lo contrario.

“Yo no sé quien viste a Ada, pero a veces no le dan el estilo ni la clase que se merece”, escribió un seguidor. “Yo sé que ella tiene su problema que tiene que estar tomando medicamentos, pero yo creo que sí pueden buscarle ropa que le quede mejor. Ella es bella y hay que recordar su problema pero eso no quiere decir que no la vistan bien. Yo veo muchas gorditas y visten bello”, otro usuario agregó.

“Que señora tan fodonga y poco femenina”, otro fan del programa comentó. “Que mal viste Adamari, le hace ver más gordita, deberían asesorarle de acuerdo a su cuerpo”, otro comentario.

Pero no todos los comentarios fueron negativos hacia la chaparrita consentida.

“Me encanta ese vestuario fresco, juvenil de Adamari, con su sencillez espectacular”, un fan comentó. “Que bella estás hoy Adamari, me encanta como te queda ese estilo”, otro admirador puso.