Kanye West contó cómo es vivir con trastorno bipolar

El cantante de rap Kanye West, el esposo de Kim Kardashian, se sinceró sobre su salud mental y confesó cómo es su lucha contra el trastorno bipolar que padece. Lo hizo en un capítulo de la nueva temporada de la serie de Netflix “Mí Next Guest Needs No Introduction” de David Letterman.

En un clip del episodio, que se lanzará en estos días, el conductor pregunta a West cómo funciona el mecanismo de su trastorno en el cerebro. “No podría explicarlo tanto porque, ya sabes, no soy un médico”, respondió West.

“Solo puedo decirte lo que siento en ese momento, y siento una conexión más intensa con el universo cuando estoy en un episodio. Es un problema de salud. Esto es como un cerebro torcido, como tener un tobillo torcido. Y si alguien tiene un esguince en el tobillo, no vas a presionarlo más. En cambio, con nosotros, una vez que nuestro cerebro llega a un punto de torcedura, la gente hace todo lo posible para empeorarlo” dijo, haciendo alusión a lo difícil que es la visualización de una enfermedad mental desde afuera.

Para afrontar el trastorno bipolar que padece, West contó en el programa que está bajo el cuidado de un médico que usa métodos de tratamiento alternativos, pero cree que los medicamentos pueden funcionar para otras personas con este mismo problema.

La Dra. Tara Narula dijo a CBS This Morning que aplaude a West y a todas las demás celebridades que hablan sobre su salud mental.

Salud mental: hacer visible lo invisible

“Esta es una verdadera lucha para muchos estadounidenses. Una de cada 5 personas, nuestros maridos, nuestros hijos, nuestros amigos están lidiando con esto. Y muchos de ellos están sufriendo en silencio, están sufriendo con vergüenza y culpa. Ellos están solos, y no están recibiendo la atención y el tratamiento que necesitan” agregó Narula.

Ella dijo que un factor importante en la forma en que se trata y reconoce en nuestra sociedad es el hecho de que no podemos verlo.

“Eso es parte del problema. No es un tumor o una masa que se pueda ver. No es una placa en una arteria del corazón que se puede observar. Pero el dolor es real. Algunos lo han descripto como peor que el peor dolor físico. Un dolor que posiblemente ni puedas imaginar” dijo la profesional médica.

Narula continuó reflexionando sobre la importancia de hablar de salud mental: “Sabemos que del 10 al 15% de los pacientes bipolares mueren por suicidio. ¡Bravo por Kanye!. Creo que es difícil de explicar cómo se siente”.

¿Qué es el trastorno bipolar?

El trastorno bipolar es una enfermedad grave del cerebro. También se conoce como enfermedad maníaco-depresiva o depresión maníaca. Las personas con trastorno bipolar tienen cambios inusuales en el estado de ánimo.

A veces se sienten muy felices y “animadas” y son mucho más enérgicas y activas de lo habitual. Esto se llama un episodio maníaco. Otras veces, se sienten muy tristes y “deprimidas” tienen poca energía y son mucho menos activas de lo normal. Esto se conoce como depresión o un episodio depresivo.

Los “altibajos” del trastorno bipolar no son iguales a los altibajos normales que todos tenemos. Los cambios en el estado de ánimo son más extremos y vienen acompañados de cambios en el sueño, el nivel de energía y la capacidad de pensar con claridad.

Los síntomas bipolares son tan fuertes que pueden perjudicar las relaciones y dificultar la asistencia a la escuela, la universidad o mantener un trabajo. Esta enfermedad también puede ser peligrosa. Algunas personas con trastorno bipolar intentan hacerse daño o suicidarse, informa el Instituto Nacional de Salud Mental (NIH).

Las personas con trastorno bipolar pueden recibir tratamiento psicológico y con medicamentos. Con ayuda profesional, pueden mejorar y llevar una vida exitosa.

