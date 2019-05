Le “explota” la cabeza mientras veía la televisión y sobrevive de milagro

Chloe Gallagher tenía 15 años cuando vivió una terrible experiencia cuando quería relajarse de un terrible dolor de cabeza

Una chica de 24 años llamada Chloe Gallagher, originaria de Ontario, Canadá, compartió el terrible infierno que vivió en junio de 2010, cuando apenas tenía 15 años, cuando estuvo a punto de perder la vida luego de que su cerebro “explotara” justo cuando veía la televisión.

Chloe narró que ese día llegó a su casa con un terrible dolor de cabeza e incluso, veía muy borroso, sintiendo como si el cerebro le fuera a estallar.

Con tal de distraerse, la adolescente comenzó a mandarse mensajes con sus amigos en el celular y se puso a ver la televisión. De repente, notó que la pantalla del teléfono y de la TV se pusieron muy borrosas y el dolor de cabeza aún fue más intenso.

“No puedo describir el dolor que sentí ese día. Me levanté para ir al teléfono de la cocina porque no podía ver la pantalla de mi celular, pero cuando me paré de mi cama me caí. En ese momento me di cuenta que no podía caminar”, explicó la chica.

En ese momento se encontraba sola y como pudo, logró llamarle a su padre para pedirle ayuda. Uno de sus hermanos llegó rápidamente a su casa y la encontró tirada en el piso, gritando del dolor, por lo que de inmediato llamó a una ambulancia.

Cuando llegó al hospital, los doctores le realizaron una tomografía y descubrieron que tenía un aneurisma, el cual le había reventado. Los médicos debían actuar rápido para tratar de salvarla, aunque el diagnóstico no era nada alentador. Le practicaron una craneotomía descomprensiva de emergencia para tratar de reducir la hinchazón del cerebro, extrayéndole un pedazo de hueso del tamaño de su mano.

Luego de la cirugía, Chloe tuvo que permanecer en coma por 3 días y los doctores indicaron que en caso de sobrevivir, seguramente sufriría algún daño cerebral irreversible. Pero cuando despertó, todo iba perfectamente bien aunque no se acordaba de lo que había ocurrido.

“Tenía un dolor intenso luego de despertar, además de visión doble y estaba bizca. La visión doble desapareció y el lado izquierdo mejoró levemente, pero hasta este día todavía me queda la pérdida de visión periférica”, explicó.

Aunque por fortuna está viva, Chloe desarrolló epilepsia y ha sufrido ente 10 y 15 convulsiones.