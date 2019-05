Se cae la bolsa tras anuncio de Trump de imponer tarifas a México por inmigración ilegal

Se comienzan a sentir los estragos del inesperado anuncio del presidente Donald Trump en contra de México, uno de los principales socios comerciales de EEUU.

Las acciones abrieron este viernes con fuertes pérdidas en respuesta al anuncio de Trump de imponer aranceles del 5% a los productos mexicanos si el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no impide que los inmigrantes crucen la frontera sur de los Estados Unidos.

El promedio industrial Dow Jones cayó 249 puntos cuando abrió la bolsa de valores este viernes, una pérdida del 1 por ciento que arrastró el índice por debajo del umbral de 25,000 puntos cruzado por primera vez en enero de 2018.

Por su parte el S&P 500 cayó 30 puntos por una pérdida de 1.1 por ciento, mientras que el compuesto Nasdaq se hundió 90 puntos por una pérdida de 1.19%, reportó The Hill.

Trump desencadenó una venta masiva en futuros de acciones el jueves por la noche cuando anunció que impondría los aranceles a todos los productos mexicanos importados a los EEUU desde este 10 de junio. Trump también dejó abierta la posibilidad de subir los aranceles hasta el 20% si el flujo migratorio no se detiene.

On June 10th, the United States will impose a 5% Tariff on all goods coming into our Country from Mexico, until such time as illegal migrants coming through Mexico, and into our Country, STOP. The Tariff will gradually increase until the Illegal Immigration problem is remedied,..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 30, 2019