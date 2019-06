Ocasio Cortez sirve copas en Queens en apoyo de la subida del salario mínimo

La congresista promueve una ley para subir el pago de trabajadores por propinas a $15 la hora

Alexandria Ocasio-Cortez regresó ayer a su distrito y a su trabajo de mesera durante parte de la tarde para promocionar el fin del llamado sub salario mínimo que se abona a las personas que trabajan en bares, restaurantes o salones de uñas y reciben propinas.

La congresista por Queens y Bronx lamentó las condiciones económicas en las que viven las personas que trabajan por el salario mínimo con propinas. Después de servir mesas y charlar con quienes abarrotaban ayer el restaurante The Queensboro, en Queens, enfatizó que el problema de estos bajos salarios afectan especialmente a mujeres.

“Las mujeres nos permitimos ponernos en situaciones de vulnerabilidad por desesperación económica”, explicó al hacer referencia a las frecuentes situaciones de abuso sexual que muchas dicen tener que tolerar para poder tener una propina que les permita pagar la renta mensual.

El acto estaba organizado por ROC United, la organización que lleva años buscando que se equiparen al alza todos los salarios mínimos y que los empleados sigan cobrando las propinas algo que permitiría a muchas familias salir de la pobreza.

Latinos, afroamericanos e inmigrantes son algunas de las personas más afectadas por este salario mínimo que en la ciudad de Nueva York es de $10 la hora para quienes trabajen en firmas de más de 10 empleados pero en el estado es de $7.50. El objetivo es que sea $10 en buena parte del estado en 2022 frente a los $15 la hora que será el salario mínimo sin propina.

A nivel federal este subsalario es de $2.30 la hora.

La vuelta de la congresista a Queens para este evento particular fue uno de los eventos que más quisieron seguir neoyorquinos y medios de la ciudad pero por razones de seguridad se restringió la entrada al restaurante.

Ocasio-Cortez apoya la llamada One Fair Wage por la que lleva abogando ROC desde hace tiempo y que el Gobernador Andrew Cuomo dijo que aprobaría tras un periodo de estudios que se cerró el año pasado. A nivel federal, esta congresista demócrata también patrocina el Raise the Wage Act y Be heard Act para igualar todos los mínimos y proteger a las mujeres de acoso sexual.

La congresista dijo que aunque apoyaba que el mínimo fuera de $15 en todo el pais, hay lugares en los que la dinámica económica permite que sea más elevado.