Zuria Vega se comió otra vez su placenta y comparte la receta

Hoy #SoyMamá empieza una nueva etapa que me tiene feliz! Ya tenemos canal de YouTube y quise inaugurarlo con un video muy especial que en realidad yo no sabía cómo iba a terminar, hasta el 20 de Mayo que nació Luka. Gracias a ustedes por crecer conmigo este proyecto que viene del corazón 💓 Gracias @3managementmx @_kbocanegra por ayudarme a hacerlo realidad. El video completo lo encuentran en mi canal, el link se los dejo en mi bio. Nos vemos todos los martes en #SoyMamá suscríbete a mi canal 🦄🙌🏻🧚🏻‍♀️