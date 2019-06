Así despide Chef Claudia Sandoval, de ‘MasterChef Latino’, a su abuelita luego del entierro

View this post on Instagram

En este día enterramos el cuerpo de una de las mujeres más increíbles que haya tocado este planeta. Una mujer que cuidó a sus nietos, nos dejó vivir en su casa, nos alimentó, nos crió y nos dio tanto amor. Una mujer que siempre se preocupaba si habías comido, alimentando a todos con sus famosos frijoles. Frijoles refritos humildes que incluso llevaba a las enfermeras de sus consultorios médicos. Una mujer que desinteresadamente consiguió que toda nuestra familia fuera inmigrada y naturalizada a estos Estados Unidos y la razón por la cual usted conoce nuestra cocina estilo Mazatlán. Su legado vivirá a través de todos nosotros, nietos, bisnietos y bis-bisnietos. Estoy orando para que todos seamos fuertes a través de esta increíble pérdida, y que nunca olvidemos la inmensa cantidad de amor con la que ella tocó cada una de nuestras vidas. Descanse En Paz Abuelita. Te amamos y te extrañaremos hasta que te volvamos a ver en el cielo. ❤️ On this day we laid to rest the body of one of the most incredible women to touch this planet. A woman who took care of her grandchildren, letting us live in her home, feeding us, raising us, and giving us so much love. A woman who would always worry if you’d eaten, feeding everyone her famous beans. Humble refried beans she would even take to the Nurses of her Doctors Offices. A woman who selflessly got all of our family Immigrated and Naturalized in these United States and the reason why you know our Mazatlán Style Cooking. Her legacy will live on through all of us grandchildren, great grandchildren, and Great-Great Grandchildren. May we all be strong through this incredible loss, and may we all never forget the immense amount of love she touched our lives with. Rest In Peace Abuelita. We Love you and will miss you until we see you in Heaven again. ❤️