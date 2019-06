Dos latinos se disputan escaño en el Senado de California

El republicano Jack Guerrero, concejal de Cudahy se enfrenta a la concejal demócrata de Long Beach, Lena González

Este martes 4 de junio, los votantes del distrito 33 de Senado de California que abarca el sureste de Los Ángeles y buena parte de Long Beach, acudirán a la urnas para elegir entre un republicano y una demócrata para reemplazar a Ricardo Lara en el asiento que dejó vacante en la cámara alta de la legislatura estatal.

Los electores deberán elegir entre el concejal de Cudahy, Jack Guerrero, un republicano muy popular entre la comunidad latina en esa área; y la concejal de Long Beach, la demócrata Lena González, ambos hijos de inmigrantes mexicanos.

El distrito 33 del Senado de California comprende las ciudades de Bell, Bell Gardens, Cudahy, Huntington Park y partes de Lakewood y Long Beach, Maywood, Lynwood, Paramount, Signal Hill, South Gate, Vernon. Los demócratas sobrepasan a los republicanos cuatro a uno.

El escaño quedó vacante cuando Ricardo Lara ganó la elección para Comisionado de Seguros de California en noviembre de 2018.

Pero quién es Jack Guerrero y quién es Lena González, los dos candidatos que se enfrentan este martes 4 de junio.

Jack Guerrero

Es concejal de Cudahy desde 2013, donde ha sido alcalde. Hizo su aparición en la política después del escándalo de corrupción en Cudahy de 2012.Experto en presupuestos y el tema financiero, es graduado de economía y contabilidad de las universidades de Harvard y Stanford. Desde hace 20 años trabaja en el sector privado como contador público. Se ha destacado por su lucha contra la proliferación de tiendas de marihuana en una ciudad tan pequeña y porque haya más transparencias en los presupuestos.

De 45 años de edad, es hijos de padres mexicanos que emigraron en los años 70 y trabajaron en la agricultura en el Valle Central y en las fábricas de Los Ángeles.

Guerrero dice que su estrategia para ganar, está basada en que la mayor parte de sus representados de Cudahy y las ciudades vecinas ya conocen su trabajo. “Otra parte de la estrategia es que los republicanos salgan a votar. Hay una buena oportunidad y me conviene que mi oponente piense que la tiene fácil y no me tome seriamente”, dice.

Considera que “honestamente la campaña es entre el sureste de Los Ángeles versus Long Beach. La parte más grande del distrito está en el sureste, en las pequeñas ciudades que han tenido una representación muy pobre. Si mi oponente gana su enfoque va a estar en Long Beach donde vive”.

Pero cómo puede un republicano ganar en un área llena de latinos demócratas.

“Reconozco que la demografía no tiene números favorables para la representación republicana. Lo interesante es que yo he sido un concejal electo y reelecto siendo republicano. Muchos de mis apoyantes son demócratas”, dice.

Y esto es así, explica, porque los temas en los que se suele enfocar son populares entre la gente trabajadora.

“Aunque yo creo que los temas son alineados a mis preferencias republicanos. Por ejemplo, la mayoría en Cudahy no quieren pagar impuestos excesivos. La gente quiere un gobierno más pequeño, responsable, que no esté fuera de control”, precisa.

En realidad, los temas que interesan a los latinos, dice, están muy alineados a los intereses de los republicanos como bajos impuestos, ambiente favorable para los negocios, más opciones de escuelas para que los padres puedan escoger, están en contra de la antigüedad de los maestros que impiden sacar a aquellos que no dan resultados.

“La comunidad latina es muy familiar y conservadora. Basta ir a la Iglesia los domingos y ver como está llena. Están en contra del aborto y la marihuana. Todo eso coinciden con los valores de mis padres”, dice.

En cuanto al tema de la migración, reconoce que el sistema de migración está quebrado.

“Estoy a favor de que la migración legal, sea más amplia, más justa y más eficiente y más alineada a las necesidades de capital humano. La migración ilegal la tenemos disminuir,y ampliar la migración legal. No es justo que los inmigrantes que vienen indocumentados sean víctima de abuso, extorsionados. Si quiero más protecciones en la frontera, pero también ampliar el sistema legal de inmigración para que sea un proceso coordinado y ordenado”, opina.

Guerrero tiene el respaldo de la Asociación de Contribuyentes Howard Jarvis, los republicanos de la Asamblea de California, Californians For Life, California ProLife Council, entre otros grupos.

Lena González

Es concejal en Long Beach desde 2014. Vive en el centro de Long Beach con su prometido Adam. De 38 años de edad, es madre de tres hijos, Zorion de 18 años, Ethan su hijastro de 12 años y Luca de cuatro años. Trabaja como gerente de compromiso cívico de la compañía Microsoft.

Lena fue madre por primera vez cuando tenía 19 años, pero aún con esa gran responsabilidad a cuestas, logró graduarse de Ciencias Políticas por la Universidad Estatal de California en Long Beach y tiene una maestría en administración de negocios por la Universidad Loyola Marymount. Nació en Torrance, pero creció en San Pedro. Su padre fue chofer de camión de carga por más de 30 años; y su madre, es una inmigrante de Aguascalientes, México que al emigrar a este país, logró trabajar en la industria aeroespacial y de tecnología.

La concejal González dice que sus tres prioridades como senadora serán: proteger el medio ambiente de las grandes compañías que contaminan el suelo y el agua, el acceso al cuidado de salud, la vivienda accesible y los servicios de salud mental.

Dice que ella es muy diferente a su oponente, Jack Guerrero quien es un seguidor del presidente Trump y está en contra de los derechos reproductivos de las mujeres.

Lena confía que decidió buscar un escaño en el Senado motivada por el ex senador Ricardo Lara quien quería realmente que una mujer se quedara en el asiento que ocupó.

“Nunca en un millón de años me imaginé que un día, me iba a postular para el Senado”, dice la concejal a quien le da gusto que más madres y más mujeres estén ganando escaños en la legislatura estatal. Si ella gana, será la quinta latina en el Senado de California

Lena ha apoyado fuertemente que las mujeres latinas ganen salarios equitativos a la par que los hombres.

Tiene el apoyo del comisionado de seguros, Ricardo Lara, la Asociación de Agentes del Sheriff de Los Ángeles, la Asociación de Enfermeras de California, la bancada latina de la legislatura estatal, la Asociación de Maestros Universitarios de California, la California Women List, Brady United vs Gun Violence, entre otras muchas organizaciones.

De acuerdo a cifras del Censo de EE. UU., el 70% de los 926,972 habitantes del distrito 33 del Senado, son latinos.