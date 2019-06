Exbarrendero es reconocido por el Consulado de México en Los Ángeles

Este inmigrante ha trabajado 31 años para la sede diplomática mexicana

A Merced Zúñiga lo contrataron como barrendero en el Consulado de México en Los Ángeles a finales de la década de los 80, jamás se le ocurrió pensar que un día, un salón de la representación consular más grande del mundo, llevaría su nombre por ser un trabajador ejemplar.

¿Qué fue lo que hizo para ganarse tal reconocimiento?

“Yo creo que ha sido mi entrega al trabajo y nunca decir, no puedo sino encontrar la fórmula a los problemas”, considera.

Merced tiene 62 años. Nació en un rancho perteneciente al municipio de Salamanca en el estado de Guanajuato en México. Es padre de dos hijos, Abraham de 28 y Alejandro de 22 años.

“Yo vine como indocumentado en 1984. Trabajaba barriendo la Placita Olvera. Años más tarde, a mi hermano Jesús le ofrecieron el trabajo de chofer en el Consulado General de México, pero el sueldo se le hizo muy bajo porque tenía muchos hijos que mantener”, recuerda.

Pero Merced no entró de chofer sino de barrendero en 1988. “En esa época, el Consulado de México en Los Ángeles, estaba en la Placita Olvera y había mucha demanda de pasaportes y matrículas consulares por la Amnistía. Al cónsul Agustín García-López Santaolalla no le gustaba que hubiera colillas de cigarros tiradas en el piso y me contrató para barrerlas”, dice.

Poco a poco, al humilde trabajador le fueron dando otras atribuciones como llevar al aeropuerto de Los Ángeles, la valija diplomática que contenía documentos oficiales del Consulado.

“Después empecé a hacer cosas de mantenimiento y el cónsul Santaolalla me puso de chofer de su esposa Antonia. Ella era muy activa y tenía grupos de mujeres. Yo la llevaba a todos sus eventos. A ella le gustó que yo siempre me ofrecía a ayudar”, platica.

Merced dice que cada vez que un cónsul se iba de Los Ángeles lo recomendaba con el otro como una persona trabajadora y de confianza. “Así me hice chofer de los cónsules y sus esposas”, dice.

Un tiempo estuvo dedicado enteramente a ser chofer, pero después comenzó a tomar mayores responsabilidades en el área de mantenimiento.

“A veces no me siento seguro de poder hacer las cosas sobre todo cuando son grandes y difíciles, y quiero decir que no. Pero la misma gente del consulado, me da ánimos. ¡Sí se puede, hombre! me dicen, y cuando ya estoy dentro, nada me detiene”, comenta. Sin embargo, reconoce que Antonio Rosales, otro compañero del Consulado ha sido su gran aliado en el trabajo. “Entre los dos, le hemos entrado a tumbar y levantar”, dice.

Uno de los trabajos que más le hizo ganarse el respeto en el Consulado fue cuando transformó una bodega en una sala de cine.

Y cuando el año pasado le dieron la sorpresa de que un salón del Consulado de México en Los Ángeles llevaría su nombre, admite que sintió gustoso. “El cónsul Carlos García de Alba me dijo que invitara a todos mis hermanos y a mis hijos a la inauguración porque me iban a hacer una fiesta”, comenta.



Merced es conocido por sus múltiples habilidades. Lo mismo levanta y reconstruye oficinas como pone pisos, es carpintero, pintor y plomero.

“El hambre le hace entrarle a uno a todo como lo hacen los trabajadores indocumentados que saben hacer muchas cosas, pero tienen la limitación de los papeles”, dice.

Y platica que él fue indocumentado de 1984 a 1988. Pudo resolver su estatus migratorio cuando el Consulado de México le consiguió una “Visa 2” que el gobierno de Estados Unidos entrega a trabajadores de representaciones diplomáticas y/o consulados para que quienes no son diplomáticos puedan tener una estancia legal en el país y trabajar. Pero para que le dieran el documento, Merced tuvo que salir del país y reingresar con la Visa 2.

Hace cuatro años, cuando su hijo Abraham cumplió los 21 años, Merced se hizo residente de los Estados Unidos. “En dos años me hago ciudadano”, platica jubiloso.

Esta semana, el cónsul García de Alba le hizo un reconocimiento público durante la ceremonia de inauguración de la sala de lectura Sor Juana Inés de la Cruz.

“Estoy contento y echándole ganas. Nunca imaginé cuando vine a Estados Unidos nada de lo que me ha pasado, pero creo que me ha ayudado mucho mi disposición para el trabajo. A eso venimos a este país”, dice.

Hace cinco años, Merced sufrió un infarto que casi le cuesta la vida, pero un año después regresó al trabajo como si nada. “Los médicos dicen que me salvé porque estoy muy fuerte y musculoso”, cuenta.

Algo que le ha ayudado a permanecer en su trabajo, lo atribuye a su capacidad para adaptarse al carácter de los cónsules que le han tocado a lo largo de los 31 años que lleva en el Consulado General de México.

“A veces con razón le jalan a uno las orejas cuando comete errores”, dice.

Y recuerda una chispeante anécdota que vivió con el cónsul Romeo Flores Caballero cuando el Consulado estaba en la Placita Olvera y acababan de comprar un carro nuevo.

“El cónsul me pidió llevarlo al día siguiente a Oxnard a una entrevista de radio. Me dijo, ‘te vienes temprano a las siete de la mañana para darle una vuelta a la ciudad’. Y así fue, pero me equivoqué de carretera y casi llegábamos a San Francisco. Lo que pasa es que con el carro nuevo, la velocidad no se sentía”, explica.

Apenado le tuvo que explicar al cónsul lo que pasaba, y como era de esperarse, el diplomático estalló en cólera, le pegó una regañada y lo quitó del volante del carro. “Solo que manejaba muy lento. Yo pensaba, nunca vamos a llegar a esa velocidad. Cuando nos paramos en una estación de gasolina casi a la brava le quité el volante. No sé como le hicimos, pero llegamos a tiempo para su entrevista”, dice Merced a quienes sus compañeros consideran un trabajador que labora sin horarios y le entra a todo.