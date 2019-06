‘Lo más difícil fue no saber si me regresarían mi libertad’

Fuera de la cárcel, latino narra la odisea de haber sido encarcelado injustamente por 17 años; la organización NCIP ha ayudado a exonerar a 26 personas por juicios erróneos

“Lo más difícil de haber estado encarcelado era no saber si algún día me regresarían mi libertad”, declaró Leonel Rubalcaba, un hombre hispano de 40 años de edad, quien fue injustamente recluido por 17 años, un mes y siete días.

Pasadas las 7:00 p.m. del último 15 de mayo, Leonel fue liberado de la prisión estatal Pleasant Valley, en Coalinga (condado de Fresno). Al salir, elevó su mirada al cielo y dio gracias a Dios, mientras su hermano Rolando lo abrazaba.

“En ese momento sentí que Dios me dio más fuerzas para vivir”, dijo. “No lo podía creer. Estaba libre. Era una alegría que esperé por 17 años”.

En 2002, Leonel fue acusado de ser el responsable de un tiroteo que no cometió. Su caso se resume en identificación errónea de dos testigos, perjurio o falsa acusación, mala conducta oficial y defensa legal inadecuada.

No obstante, los abogados del Proyecto de Inocencia del Norte de California (NCIP) y la Oficina del Fiscal del Distrito del condado de Santa Clara lograron revocar la convicción en base a pruebas descubiertas, sobre una identificación crucial de testigos oculares.

“Fue mucho sufrimiento”, indicó el hombre nacido en Mountain View, California, e hijo de padres mexicanos. “Yo fui la persona 26 que NCIP ha liberado… 26 es un número grande y no se sabe cuántas personas inocentes más tienen encerradas. Esas cosas no deberían pasar, pero desafortunadamente suceden”.

Leonel afirmó que todos los días pensaba en su inocencia. La ansiedad e incertidumbre nunca lo dejaron en paz. Sabía que habría alguien en el mundo que creería en su palabra.

“Con los peligros en la prisión, nunca sabes si alguien te va a lastimar”, rememoró. “Tres veces, unos presos me quisieron matar y también los [pandilleros] sureños”.

Leonel se defendía diciéndole a todos que él ya no era pandillero y que habia dejado esas cosas en el pasado.

“Mi madre siempre me decía: ‘Cuídate hijo’”, recordó. “Ella platicaba con la Virgen de Guadalupe y con Dios para que me liberaran; siempre lloraba y estaba triste; yo me hacía EL fuerte”.

Mientras él le pedía calma a su progenitora, ella se deprimía. “Por dentro, yo también lloraba de tristeza”, señaló a La Opinión.

“A mis 40 años ya soy abuelo. Desde que salí de prisión tenía ansias de abrazar a Noah (2) y Liliana (5). Cuando salí, los llevé a comprar nieve… Luego les regalé unos dibujos que había hecho para ellos”. – Leonel Rubalcaba

Identificación errónea

A las 5:30 pm del 2 de abril de 2002, Raymond Rodríguez fue herido a tiros en una balacera frente a su hermano menor, Eric Millán. El hombre acabó paralizado en una silla de ruedas e identificó a Leonel Rubalcava —entonces de 22 años— como su agresor.

La policía había creado seis paquetes de fotografías que incluía la foto de Leonel. La de él tenía un fondo diferente, indica. Además, era la única persona en el grupo que se parecía a las descripciones del tirador: un joven hispano de cabello corto, complexión media y bigote delgado. El hermano también lo identificó como el atacante.

Dos días después del tiroteo, manejaba frente a la casa de la víctima. Intentaba cortejar en la calle a Jennifer Rodríguez, la hermana de Raymond. Ella gritó y pidió que llamaran a la policía. Por la noche Leonel fue arrestado.

En el juicio, de tres días, Leonel se declaró inocente. Dijo que aquel día estaba en Hollister, a 50 millas al sur de San José. Fue al cine con una amiga (Stephanie León) y declaró su inocencia. Cuenta que la llamó a las 6:22 p.m. y que la película comenzó a las 7:00 p.m. A pesar de ello, la víctima y su hermano lo señalaron como el tirador.

En el cierre de argumentos, el fiscal del caso dijo que Leonel estaba al menos a 10 millas de distancia del centro de Hollister, dándole suficiente tiempo para dispararle a Rodríguez, cambiar de auto y conducir las 50 millas para encontrarse con Stephanie. Dicho argumento, según rememora, nunca fue cuestionado por su abogado.

Durante el juicio, el jurado lo encontró culpable de intento de asesinato. En 2004, fue sentenciado de 31 años a cadena perpetua a causa de una identificación errónea.

Pero en 2012, expertos del Proyecto de Inocencia del Norte de California se asociaron con los investigadores Dre McEwen y Grant Fine y sus socios probono en Simpson Thacher para investigar su caso.

El equipo reunió información que mostraba que las identificaciones de los testigos oculares no eran confiables y que Leonel nunca debería haber sido condenado.

El NCIP presentó el caso a la Unidad de Integridad de Convicción en la Oficina del Fiscal del Distrito de Santa Clara, una unidad especial dedicada a corregir las condenas erróneas en el condado.

Entre la nueva información que encontró la oficina del fiscal del distrito, fue la sorprendente admisión de la víctima, que estaba paralizada y ha trabajado arduamente para superar lo que ha pasado, que nunca había estado completamente seguro de su identificación.

Les dijo que solo había visto una pequeña porción de la cara del tirador, y solo por un breve momento antes de que le dispararan.

Inocencia al descubierto

“Cuanto más cavamos, más evidencia de inocencia encontramos. Cada persona con la que hablamos, cada cinta que transcribimos, cada nuevo documento que descubrimos apuntaba a la inocencia de Lionel”, dijo la abogada de NCIP en el caso, Paige Kaneb.

David Ángel, de la Oficina del Fiscal del Distrito dijo que la nueva evidencia era fundamental: “Si hubiéramos sabido esto en ese momento, no habríamos presentado el caso”.

Revertir la condena de Leonel dependía de la aprobación de una nueva ley que el NCIP ayudó a que fuera promulgada por el exgobernador Jerry Brown, en septiembre de 2016.

Esa ley, el Proyecto de Ley del Senado 1134, ayudó para que las leyes que anteriormente hacían casi imposible que personas condenadas injustamente obtengan un nuevo juicio basado en nuevas pruebas, obtuvieran una nueva oportunidad de demostrar su inocencia.

En lugar de que las nuevas pruebas deban “señalar infaliblemente a la inocencia”, la nueva ley solo exige que, las nuevas pruebas esten disponibles en el juicio original.

Así, la Oficina del Fiscal de Distrito y el NCIP pidieron a la corte que revocara la convicción de Leonel, sobre la base de que en el sistema de democracia y de justicia penal existe la presunción de inocencia.

Dicho proyecto de ley fue patrocinado por la Coalición de Inocencia de California que incluye a NCIP, el California Innocence Project en San Diego, y Loyola Project for the Innocent en Los Ángeles.

El 24 de abril de 2019, 17 años y 16 días después de la detención de Leonel, el juez Daniel T. Nishigaya revocó su condena en el Tribunal Superior del Estado de California para el condado de Santa Clara.

Actualmente, el NCIP trabaja en 50 casos abiertos de presuntos reclusos inocentes y recibe casi 2000 cartas de reos al año. http://ncip.org/

Leonel declaró que por el momento no desea hablar sobre una demanda en contra de quienes lo privaron injustamente de la libertad. “Quizás lo haga en el futuro… Fueron 17 años robados de mi vida”.

El dolor de una madre

“Fueron 17 años de dolor, tristeza y sufrimiento”, dijo María del Socorro Gutiérrez de Rubalcaba, la madre de Leonel. “¿Cómo no me voy a acordar?”

Esposa de Mauro Rubalcaba y madre también de Consuelo Elizabeth (41), Elsa (37) y Rolando (35), esta mujer nacida en Yahualica, Jalisco dijo que en abril de 2002 su hijo Leonel se había despedido de ella porque iría a ver a una novia.

“Yo siempre esperaba a que llegara. Esa noche, era como la 1:00 de la mañana cuando timbró el teléfono me avisaron que ya lo tenían detenido”, dijo. “En la policía nos dijeron que no nos preocupáramos, que solo le tomarían su declaración por alguien a quien habían balaceado, pero mire lo que pasó”.

María sintió que el mundo se le venía encima cuando a Leonel lo retuvieron porque ya no volvería a ver la luz de la calle.

“La primera casa que habíamos comprado la tuvimos que vender para pagarle a los abogados; conseguimos una segunda pero también la tuvimos que rematar en una venta rápida”, expresó. “Todo se vino abajo; teníamos muchas deudas con los bancos y nos quedamos sin nada; lo perdimos todo”.

Hoy, sin embargo, María ha recuperado la riqueza de tener de vuelta consigo a su hijo, a quien el primer día de libertad lo llevaron a comer camarones y a tomarse unas cervezas en el restaurante Tlaquepaque, de San José.

“Ya le cociné a mi hijo sus costillitas en chilito y le preparé también sus tostadas”, dijo la madre, quien tuvo tanta fe que hasta una “manda” le prometió al Señor del Encino, una figura de Cristo en el tronco de un árbol, descubierta en 1747.

“Me fui caminando descalza entre ramas y víboras desde el rancho donde nací hasta Ocotes de Moya (Yahualica); me acompañaron mis hermanas y mis sobrinos”, narró María. “Todos sabían de mi dolor y mi Cristo también a quien le pedí el milagro en su Iglesia… Por eso, cuando le retiraron los cargos sentí que me iba a desmayar”.

Ante su propia odisea, María del Socorro señaló que su fe en Dios siempre se mantuvo firme.

“En su corazón, una madre siempre sabe cuándo sus hijos son inocentes”, afirmó. “La justicia de Dios nunca falla; a veces se tarda, pero siempre llega”, concluyó. “La justicia terrenal es distinta porque creo en las personas que se dedican a querer sacar la verdad”.