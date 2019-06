Tania Ruiz sobre críticas por su relación con Peña Nieto: “No me importa el qué dirán”

Lo que menos le preocupa a Tania Ruiz Eichelmann es lo que los demás puedan decir de su romance con Enrique Peña Nieto

La modelo Tania Ruiz recurrió a su cuenta de Instagram para dejar claro que no le afectan la críticas que ha recibido por entablar una relación con el ex presidente de México, Enrique Peña Nieto.

“Mucha gente me ha escrito y me ha puesto que “wow “, porque no me importa el qué dirán”, señaló la mujer de 31 años en un video publicado en sus Instagram Stories.

Ruiz Eichelmann ya no teme aceptar su amor por el exmandatario mexicano y habla con más apertura del tema en sus cuentas de redes sociales.

Tania y Enrique tuvieron hace poco una presentación ‘oficial’ en sociedad, cuando acudieron como pareja a una boda y se dejaron ver muy contentos y cariñosos.

