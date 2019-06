Eiza González rinde tributo a paisanos en la frontera de Tijuana

Eiza González se ha distinguido por reprobar las declaraciones que ha hecho Donald Trump contra los migrantes

Eiza González participó en un proyecto solidario con sus paisanos mexicanos en el que se restauró el Mural de la Hermandad, localizado cerca de las playas de Tijuana, justo en el muro fronterizo con Estados Unidos.

Enrique Chiu fue el artista a cargo de la restauración de la gran obra, quien además es gran promotor del movimiento This is About Humanity, cuyo propósito es difundir los problemas de la migración en la frontera para poder solventarlos.

Eiza echó mano de su cuenta de Instagram para compartir fotos de su visita de su labor pintando el mural, así como otras actividades en el muro que divide a México de Estados Unidos.

La actriz mexicana también se dio la oportunidad de visitar los refugios de migrantes, donde les reafirmó su apoyo para con todos ellos.

