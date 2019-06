Gabriel Soto se defiende de quienes lo llaman machista ante Geraldine Bazán

Un mensaje en el que Geraldine Bazán parece hacerse la víctima, despertó el enfado del galán de telenovelas

Gabriel Soto aclaró que el polémico mensaje de contestación a Geraldine Bazán no fue por machismo sino por coraje.

En principio, el actor dejó un comentario en una publicación del Instagram de su exesposa en el que destacaba el “sacrificio” que significaba dejar a sus hijas solas por ir a trabajar fuera de México.

“Me toco trabajar fuera de mi país, por un par de semanas, estoy muy contenta de hacerlo por este proyecto, muy feliz. Estando ya en mi habitación estudiando para el rodaje de mañana reviso mi cel y me encuentro con esta foto que me recuerda que claro que se hacen sacrificios, en este caso estar lejos de ellas por estos días aunque no son muchos siempre es duro. Vale la pena. Ellas reconocen y saben que mami está trabajando en lo que ama y apasiona por y para ellas. Y yo no puedo amarlas y extrañarlas más”, escribió la actriz junto a la imagen en la que abraza a una de sus hijas.

Según indicó Gabriel al programa Suelta la Sopa, al leer esas palabras él no pudo más que explotar, pues asegura que él paga todo para sus hijas y Geraldine; incluso, el galán de telenovelas dijo que paga nanas para las niñas y hasta se hace cargo de la cuenta de la televisión por cable. Ante tal sentimiento, Soto no se contuvo y le dejó un comentario en el que parece decirle que no se haga la víctima.

“Cómo sacrificio, si la elección de trabajar es tuya. Porque necesidad ninguna, yo pago todo para ellas y para ti”, escribió el fortachón actor, aunque poco después lo borró ante la ola de críticas que recibió.

