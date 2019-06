Sarah Kohan: Esposa de Chicharito explota contra ‘El Gordo y La Flaca’ por criticar su desnudo

La modelo compartió fotos completamente desnuda

Sarah Kohan sorprendió a todos sus seguidores cuando se despojó de toda su ropa para mostrar su pancita de embarazo. La esposa de Javier “El Chicharito” Hernández publicó la foto en su Instagram para empoderar a las mujeres que de repente se podrían deprimir al ver como su cuerpo cambia durante la etapa de gestación.

A pesar de sus buenas intenciones, Kohan sintió que la cobertura de este desnudo no ha sido bien recibido y criticado por programas como “El Gordo y La Flaca” de Univision. El hecho de como lo manejaron en sus cuentas de redes sociales hizo enojar a la modelo.

“Quiero hablarles de algo que me enoja mucho. Compartí una foto donde muestro mi panza y un canal mexicano, obviamente, compartió la foto, me criticó pero unas horas después compartió una selfie desnuda de una chica diciendo que sube la temperatura”, dijo molesta Kohan en sus Instagram Stories.

“No entiendo porque no puedo mostrar mi panza de embarazo pero ella sí puede mostrar su cuerpo desnudo“, agregó.

Kohan se refiere a esta publicación de “El Gordo y La Flaca” en donde invitan a los seguidores a polemizar sobre sus fotos al desnudo.

Horas después compartieron una foto de Natti Natasha en donde posó desnuda y escriben en la publicación que “sube la temperatura”.

“Esta no es la primera vez que algo así sucede y me enoja mucho. Es muy difícil estar embarazada y aceptar tu cuerpo especialmente al final cuando estás del tamaño de un barco. Es todo para empoderar a las mujeres y estos canales no están haciendo eso y me pone triste”, concluyó en su video.

Cuando una fan le hizo ver que el programa no la estaba criticando, Sarah le respondió con un mensaje contundente.

“Publicando mi foto diciendo que me están criticando está abriendo a que escriban comentarios negativos”, contestó.

Sarah Kohan, esposa del @CH14_ , enojada con @ElGordoyLaFlaca por criticar sus fotos al desnudo pic.twitter.com/GqGaVbwBSQ — NovelaLounge (@NovelaLounge) June 4, 2019