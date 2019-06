Venden a bebé por $3,000 en Facebook porque no lo pudo abortar

La mujer ofertó a su hijo en calidad de "urgente" en un grupo de ventas de esta red social, lo cual generó indignación entre los miembros del mismo

Tremenda indignación es lo que generó un post de Facebook publicado en un grupo de ventas en Parral, Chihuahua, México, en donde una mujer compartió una fotografía de su bebé recién nacido, el cual ofreció en venta por $60,000 pesos (unos $3,000 dólares), ya que afirmaba no poder mantenerlo.

“Vendo a mi bebe para órganos o lo que quieran yo no la puedo mantener, lo vendo porque no pude abortar, no menos de 60 mil pesos”, escribió presuntamente la desnaturalizada madre.

#IdeaNoticias💡🗞📰 #Sociedad🏙🌆

Enojo, repudio causó una joven al poner en venta a su hijo en Facebook. La joven, al parecer, de Hidalgo del Parral, Chihuahua, pedía $60 mil pesos por el bebé. pic.twitter.com/jtUQEK3zEL — @ideainfo1 (@ideanoticias1) June 1, 2019

Varios usuarios de Facebook reportaron dicha publicación y a las pocas horas fue bajada de la plataforma.

Las autoridades locales ya se encuentran investigando el caso para primero, ver si es verídica; en caso de que así sea, se abrirá una carpeta de investigación en contra de esta mujer, pues estaría cometiendo un grave delito.