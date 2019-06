A hombre de Nueva York le cayó un rayo durante la tormenta

La descarga golpeó un árbol y desde allí alcanzó su cuerpo

Jonathan Borriello, un hombre de Long Island (NY), tuvo al mismo tiempo la mala y la buena suerte de ser impactado por un rayo y sobrevivir milagrosamente.

El impacto lo lanzó a volar 20 pies afuera de su casa la noche del domingo en Northport, informó New York Post.

“Me lanzó contra mi casa y me hizo totalmente incapaz de hacer nada. No me podía mover, no podía oír, no podía ver nada”, declaró Borriello (29) ya recuperado, desde su casa en Ocean Drive.

“No puedo describirlo, fue el mayor destello color blanco que he visto en mi vida, seguido por un camión que te atropella”.

Borriello salió de su hogar alrededor de las 10:48 p.m. para quitar una bandera durante las severas tormentas del domingo por la noche, y decidió ver la tempestad desde su porche.

Unos momentos después, un rayo golpeó un árbol a unos 11 pies de distancia y se arqueó hacia su hombro y brazo izquierdo.

“¿Cuáles son las probabilidades”, se maravilló ayer, de pie en medio de trozos de tronco del árbol chamuscados que aún estaban en su porche.

Borriello fue tratado en el Hospital Huntington y no sufrió ninguna lesión mortal, pero tuvo quemaduras en sus manos y pies.

“Lo primero que pensé fue:” Debería jugar la lotería“, comentó bromeando el jefe de policía de Northport, Bill Ricca.

