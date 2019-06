Alejandra Guzmán: En medio de disputa, ex novio de Frida Sofía le manda indirecta

La polémica entre madre e hija sigue latiendo fuerte

El tema de los espectáculos que ha dominado en las últimas semanas son las declaraciones de Frida Sofía y la disputa que desató con toda su familia. En recientes días la influencer de Instagram ha declarado que está muy dolida con su madre Alejandra Guzmán, quien andaría con su ex novio Christian Estrada.

En medio de la polémica, Estrada colocó un mensaje en Instagram Stories que muchos han interpretado como una indirecta a Frida.

“Una madre es una estrella fugaz que pasa por tu vida una vez, ámala porque cuando su luz se apague jamás la volverás a ver“, se pudo leer en la Story.

Al final del mensaje usó el hashtag “háblale“, algo que la propia Guzmán le ha pedido a su hija hacer cuando le dedicó la canción “Llama por favor” durante uno de sus conciertos.

Después de esta llamada para resolver la situación, Frida Sofía habló con “Suelta la sopa”, pero explica que por ahora ella no quiere hablar con su madre.

“Ahorita no quiero hablar con ella. Sabe donde vivo, es mi mamá, es Alejandra Guzman. Si quiere venir a verme, sabe que puede muy bien”, dijo la modelo.

“Hablemos, pero de frente de todos porque ya estoy hasta hartita de los trapitos en casa porque no son trapitos, son trapitos … que me matan. Si no hablo, me muero”, concluyó la entrevista.