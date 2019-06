Angelinos: ¿están listos para votar este martes 4 de junio?

Los votantes deberán apoyar o rechazar un nuevo impuesto para la propiedad, elegir a un concejal por el distrito 12 de la Ciudad y, escoger a un senador estatal por el distrito 33 del sureste del condado

Los votantes de la Ciudad de Los Ángeles saldrán a votar hoy en una elección especial para decidir si aumentan el impuesto a la propiedad para apoyar a las escuelas, elegir concejal por el distrito 12, y por el senado estatal por el distrito 33 de Bell Gardens.

La medida EE busca aumentar 16 centavos por pie cuadrado el impuesto a la parcela para invertir en las escuelas del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) en la reducción de estudiantes en los salones de clases, contratar y retener maestros, consejeros y enfermeras.

Esta medida para ser aprobada requiere de las dos terceras partes de los votantes. Si los angelinos la apoyan, se espera que genere alrededor de 6,000 millones de dólares en los próximos 12 años para las escuelas del LAUSD.

La medida es apoyada por el alcalde Eric Garcetti, el superintendente del LAUSD, Austin Beutner y el presidente del Sindicato de Maestros de Los Ángeles (UTLA), Alex Caputo-Pearl.

Los opositores a la medida son la Asociación de Contribuyentes Howard Jarvis y la Cámara de Comercio del Área de LA. Ellos dicen que el impuesto es una carga para los propietarios de negocios comerciales y caseros.

Distrito 12 del Concejo

Para ocupar el asiento de concejal por el distrito 12 de Los Ángeles, hay 15 aspirantes. Pero entre ellos, solo hay un latino, Carlos Amador, un activista de los derechos de los inmigrantes, quien por más de una década fue indocumentado y pretende ganar la elección especial de este martes 4 de junio. Este distrito es el más conservador del Concejo de Los Ángeles y tradicionalmente ha sido representado por republicanos.

“Si gano, sería el primer latino. La última vez que un latino se postuló para ganar ese puesto en el Concejo fue hace 20 años y perdió. Sería algo histórico que un inmigrante latino demócrata fuera concejal por el distrito 12”, dijo Carlos en una entrevista reciente con La Opinión.

El Distrito 12 comprende el noroeste del Valle de San Fernando y las ciudades de Chatsworth, Granada Hills, North Hills, Northridge, Reseda y West Hills.

El republicano Mitchell Englander, quien era el concejal por el distrito 12 renunció al cargo en diciembre para irse a trabajar para una firma de entretenimiento y deportes. Su periodo para el que fue electo terminaba hasta diciembre de 2020.

Las probabilidades de que un demócrata pueda convertirse en concejal por el distrito 12 no son del todo descabelladas, ya que de acuerdo a la Oficina Electoral del Condado de Los Ángeles (LACRR), el número de republicanos ha descendido en el distrito del Concejo de 37% a 24%. Los demócratas representan el 44% de los votantes registrados.

Si ninguno de los candidatos, asegura más del 50% de los votos, habrá una segunda vuelta el 13 de agosto.

Los otros aspirantes al distrito 12 son:

Scott Abrams,un demócrata de West Valley que ha sido director del congresista Brad Sherman en los últimos 17 años.

Annie Choe, una demócrata residente de Porter Ranch, inmigrante de Korea. Trabaja como agente de bienes raíces en el Valle de San Fernando y es dueña de un firma de relaciones públicas.

Jeff Dar es un abogado demócrata que reside en Northridge. Fue comisionado de la Ciudad de Los Ángeles con tres alcaldes.

Charles “Sean” Dinsees es un agente de alto rango del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD). Él es un candidato independiente que vive en West Hills

Frank Ferry es un administrador y ex profesor republicano que fue concejal de Santa Clarita por 16 años, y alcalde de esa ciudad por cuatro años.

Jack Kayajian es un demócrata que trabaja como administrador del procurador de la ciudad, Mike Feuer.

John Lee es un republicano que fue jefe del personal del exconcejal Mitch Englander.

Lorraine Lundquist es una activista demócrata que vive en Northridge y tiene un doctorado de la Universidad de California en Berkeley; también es vicepresidenta del Concejo Vecinal del Este de Northridge.

Stella Maloyan es una inmigrante de Irán que reside en Porter Ranch. Ella es demócrata y trabaja como ejecutiva para la Alianza de Los Ángeles por una Nueva Economía.

Raji Rabes es piloto e instructor de vuelo, quien ya ha competido para el Congreso sin éxito.

Brandon Saario es un actor republicano y residente de toda una vida en el valle de San Fernando. En 2018 compitió para un escaño en el Senado estatal, pero le ganó el senador Bob Hertzberg.

Navraj Singhes, inmigrante de la India, es propietario de más de una docena de restaurantes, y actualmente está construye un hotel en Beverly Hills.

Josh Yeager es un residente de Chatsworth, miembro del Concejo Vecinal de la misma ciudad.

Senado Estatal

Los votantes del distrito 33 del Senado de California que abarca el sureste de Los Ángeles y buena parte de Long Beach, acudirán a la urnas para elegir entre un republicano y una demócrata para reemplazar a Ricardo Lara en el asiento que dejó vacante en la cámara alta de la legislatura estatal.

Los electores deberán elegir entre el concejal de Cudahy, Jack Guerrero, un republicano muy popular entre la comunidad latina en esa área; y la concejal de Long Beach, la demócrata Lena González, ambos hijos de inmigrantes mexicanos.

El distrito 33 del Senado de California comprende las ciudades de Bell, Bell Gardens, Cudahy, Huntington Park y partes de Lakewood y Long Beach, Maywood, Lynwood, Paramount, Signal Hill, South Gate, Vernon. Los demócratas sobrepasan a los republicanos cuatro a uno.

El escaño quedó vacante cuando Ricardo Lara ganó la elección para Comisionado de Seguros de California en noviembre de 2018.

Jack Guerrero de 45 años de edad, es hijo de padres mexicanos que emigraron en los años 70 y trabajaron en la agricultura en el Valle Central y en las fábricas de Los Ángeles. Es egresado de la Universidad de Stanford y Harvard.

Guerrero reconoce que la demografía no favorece a la representación republicana. “Lo interesante es que he sido un concejal electo y reelecto siendo republicano. Muchos de quienes me apoyan son demócratas”, dice.

Está a favor de reducir impuestos, gobiernos responsables, transparentes y presupuestos balanceados; Guerrero también apoya la ampliación del sistema legal de migración “para que sea un proceso coordinado y ordenado”, opina.

Lena González es concejal en Long Beach desde 2014. Ella tiene 38 años de edad, es madre de tres hijos, Zorion de 18 años, Ethan su hijastro de 12 años y Luca de cuatro años. Trabaja como gerente de compromiso cívico de la compañía Microsoft.

Lena fue madre por primera vez cuando tenía 19 años, pero aún con esa gran responsabilidad a cuestas, logró graduarse de Ciencias Políticas por la Universidad Estatal de California en Long Beach y tiene una maestría en administración de negocios por la Universidad Loyola Marymount. Nació en Torrance, pero creció en San Pedro. Su padre fue chofer de camión de carga por más de 30 años; y su madre, es una inmigrante de Aguascalientes, México, que al emigrar a este país, logró trabajar en la industria aeroespacial y de tecnología.

La concejal González dice que sus tres prioridades como senadora serían: proteger el medio ambiente de las grandes compañías que contaminan el suelo y el agua, el acceso al cuidado de salud, la vivienda accesible y los servicios de salud mental.