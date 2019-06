Tiroteo mortal en cruce fronterizo con agentes de “La Migra” deja a ciudadano de EEUU muerto

Un estadounidense de 23 años se negó a detener su furgoneta en un puerto de entrada fronterizo en California y abrió fuego contra los agentes dando inicio a un tiroteo mortal que acabó con su vida.

Un tiroteo mortal que se desató anoche entre agentes de la Patrulla Fronteriza (CBP) y un hombre que se negó a detenerse en un punto de inspección del puerto fronterizo de San Ysidro, California.

La policía de San Diego informó a medios locales de que el tiroteo se desató en el área secundaria de inspección de vehículos, cuando el conductor de una camioneta blanca que intentaba entrar a Estados Unidos se negó a detenerse para una revisión.

Las primeras versiones apuntan a que las autoridades aduaneras bloquearon el paso al vehículo y el hombre comenzó a disparar contra los oficiales, que respondieron al ataque.

A driver waiting to cross the San Ysidro Port of Entry was recording when dozens of shots rang out during an incident involving Border Patrol agents. We’ll have the latest info coming up on the NBC 7 News at 11 p.m. https://t.co/iXEwQpN7XD pic.twitter.com/zhxFf9z20o

— #NBC7 San Diego (@nbcsandiego) June 4, 2019