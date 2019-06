Dolida y traicionada: Frida Sofía explota contra Alejandra Guzmán por meterse con su ex novio

La polémica joven revela la verdad sobre su distanciamiento con su madre

Frida Sofía se dejó ir fuerte contra su madre Alejandra Guzmán en una serie de mensajes en Instagram. La hija de la famosa ha estado creando polémica revelando verdades familiares y exhibiendo a la intérprete de “Reina de Corazones”. Lo que tiene enojada a Frida es que la Guzmán andaría con su ex Christian Estrada y así lo dejó saber en sus redes sociales.

“No desviemos la verdadera razón por mi distanciamiento con Alejandra. Sí, sí, obviamente me duele que no haya formado parte de mi infancia ni de mi adolescencia, ni de mi vida como figura materna pero eso ya lo aprendí a aceptar al igual que acepto el hecho de que ella nunca va a cambiar“, escribió la influencer en el primero de una serie de mensajes.

“Lo que me tiene tan dolida es el hecho de verla paseando con mi ex y hospedándose en el mismo hotel. El hecho de que ya estando separados y sabiendo de esto mi mamá le aceptó mariachis en su cumpleaños, el cual fue en New York, al cual perfectamente pude haber asistido pero ni el cel me contestó. Al final ella prefirió estar con el que era mi novio, esconderlo y pues ya sabrá. Ese es mi pedo“, explicó.

“Tampoco me cabe en la cabeza como una ‘madre que quiere tanto a su hija’ deja que su ex yerno vaya públicamente a despotricarme y hablar pura mierda en tv internacional. Digo, ¿cómo madres permitirían algo así?”, añadió.

“Sí es un circo, pero aquí ya no me hago la payasa como siempre. O sea, que no, no es ningún tipo de ‘publicidad’, no necesito cagarme en nadie para brillgar pero que hago como para que suene bonita la cagada de que tu propia madre te traicione con tu ex novio y no por primera vez, no se vale”, siguió Frida.

Al final terminó escribiendo “Bye mamá” después de sus mensajes.