Kim Kardashian practica yoga facial para no tener arrugas ¿qué es?

Para lucir un rostro relajado y sin arrugas hay una nueva tendencia que puede derrotar al bótox, al menos en lo que se refiere al costo: se llama yoga facial o face yoga.

La creadora Koko Hayashi, de Japón, explica en su página de Internet faceyogawithkoko.com que esta práctica implica hacer una serie de caras sistemáticas para ayudar a relajar y tonificar los músculos y lograr un cutis más delgado y joven.

Técnicas infalibles contra las arrugas

El yoga facial incluye dos tipos diferentes de ejercicios: las posturas que despiertan músculos del sueño para levantar la cara y las posturas que relajan los músculos con exceso de trabajo para ayudar a reducir la aparición de arrugas.

Las hermanas Kardashian ya lo probaron. En el episodio del reality Keeping Up with the Kardashians del 26 de mayo de 2019 Hayashi visitó una de las casas de las hermanas Kardashian para enseñar a Kim, Kourtney, Khloé y Scott Disick cómo hacer yoga facial.

Pero esa sesión era especial para ellas, dice la entrenadora y autora de la técnica. “Cuando estaba enseñando a las Kardashian, mostré algunas posiciones más dramáticas para salir en la televisión” declaró Hayashi a Health.com.

“Por lo general, en las sesiones individuales, no hago que la gente emita sonidos mientras se mueven en las distintas posiciones, pero en clases más grandes o en grupos, es más agradable que las personas agreguen ruidos para crear movimientos más impactantes” aclaró.

Face yoga. Cause those wrinkles gotta go 👋 #KUWTK pic.twitter.com/f4NuEEsVT4 — Kardashians on E! (@KUWTK) 26 de mayo de 2019 https://platform.twitter.com/widgets.js

Por qué hacer ejercicio con la cara hace bien

“Cuando seguimos haciendo la misma cara una y otra vez, el músculo se pone tenso, lo que genera las arrugas. Yo enseño a relajar y tonificar los músculos correctos para ayudar a eliminar la apariencia de las arrugas” dijo Hayashi.

Hayashi explicó a Health.com que el yoga facial implica que la persona trabaje la cara por su cuenta. La entrenadora dice que una clase típica fluye a través de movimientos como sucede en una clase de yoga convencional de cuerpo completo, que incluye un calentamiento y estiramiento.

Hay docenas de movimientos que Hayashi usa en una clase y que incluyen levantar las cejas, fruncir los labios, sacar la lengua, inflar las mejillas, tomarse la frente. Éstas son algunas de ellas:

“Lleva tiempo ver los resultados; no es como el bótox”, dice Hayashi. “Pero si lo haces regularmente, deberías poder ver algunos resultados en un par de semanas o meses, dependiendo de la frecuencia con la que lo hagas”.

Hayashi dice que solo necesitas una pausa de 3 minutos varias veces al día para hacerlo y que se puede practicar en cualquier parte.

Y por si te preocupa el costo, no lo tiene: Hayashi comparte numerosos videos tutoriales en su canal de YouTube para los que quieren probar y sumarse a esta nueva tendencia que promete ayudar a lucir más joven.

Más para leer sobre salud de las estrellas