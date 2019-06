¿Me puedo tatuar si tengo psoriasis?

Las personas que viven con psoriasis enfrentan varios retos. Por ser una enfermedad visible puede afectar su apariencia y hay quienes se sienten mejor tapando parte de su piel con tatuajes. ¿Es saludable recurrir a esta práctica? Veamos.

La Academia Americana de Dermatología (AAD) define la psoriasis como una afección que causa que el cuerpo produzca nuevas células en la piel en pocos días, en lugar de semanas. A medida que estas células se acumulan en la superficie de la piel, es posible que aparezcan parches gruesos y escamosos.

Las placas pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo, especialmente en las rodillas, los codos, la parte baja de la espalda y en el cuero cabelludo. Y el tamaño de los parches escamosos puede variar considerablemente.

No hay una cura para esta enfermedad autoinmune y los tratamientos solo sirven para reducir la inflamación y aclarar la piel. Por eso una duda común en los pacientes con psoriasis es si deben o no hacerse un tatuaje.

Aunque las causas de la afección no están claras y en muchos casos puede ser idiopático (que apareció sin razón alguna), uno de los desencadenantes de los brotes de psoriasis son las lesiones en la piel como cortadas, rasguños, quemaduras y heridas por punción. Y allí entrarían las lesiones causadas por la aguja para tatuar.

“Uno de los problemas, cada vez que la piel está traumatizada, es que la psoriasis puede ocurrir en esa área”, dice el dermatólogo de Pennsylvania Kenneth Wasserman en el sitio de la Fundación Nacional de Psoriasis (NPF, por su sigla en inglés). El especialista se refiere al efecto Koebner, un fenómeno que causa la aparición de lesiones en la piel a lo largo del sitio donde ocurrió el trauma.

“Y los tatuajes son un trauma. Para hacerse un tatuaje, se deben poner agujas y hay un trauma que le sucede a la piel. Es probable que aparezca psoriasis en esas áreas”, agrega.

Un informe publicado en Verywell Health dice que, estadísticamente hablando, existe una posibilidad entre cuatro de que Koebler responda después de un trauma en la piel, incluidos los tatuajes. Además, algunas tintas para tatuajes pueden causar alergias en la piel que incitan a una respuesta autoinmune y en Estados Unidos algunas leyes estatales prohíben que los salones tatúen a personas con afecciones de la piel.

Wasserman no recomienda los tatuajes a sus pacientes, pero hay opiniones diferentes, como la de Jeff Crowley. Este dermatólogo de Bakersfield, California, explicó en el sitio de la NPF que la relación entre los tatuajes y la psoriasis no ha sido probada científicamente.

“En los cientos de pacientes que he tratado con psoriasis y tatuajes, no he notado ninguna relación entre el ‘trauma’ del tatuaje y la psoriasis”, afirma. En los casos que sí han desarrollado lesiones en sus tatuajes, dice que estas no son más graves que las que causa la enfermedad normalmente.

Su recomendación es que cada quien debe sopesar muy bien los pros y los contras antes de tomar la decisión.

