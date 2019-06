Sexy cumpleaños: Fuera ropa con Bárbara de Regil

View this post on Instagram

Feliz Cumpleaños Bárbara ♥️🙏🏻✨ TE AMO con toda mi ALMA ✨🌱♥️ Gracias por ser tan fuerte , por serte tan fiel a lo que REALMENTE eres , por ser sincera con el mundo , una mujer sin miedos al que dirán o a decir NO , por ser amorosa , sensible , divertida , alegre , por cuidarte tanto , por comer sano , hacer ejercicio y por valorar la vida que tienes … 🔐 Gracias por querer el bien de los demás y Gracias por siempre buscar una mejor versión de ti ♥️ Gracias por ser tan TU … sin mascaras , sin hipocresía … Gracias por aguantar esas jornadas de trabajo tan pesadas , por pensar sano 🧠 respirar profundo y siempre tocarte el alma antes de hablar …. GRACIAS BARBARA TE AMO Y TE CUIDARE SIEMPRE 🍾♥️✨🙏🏻 ATTE: TU ALMA ( la que nunca te abandona ) by 📸 @gerardosotto