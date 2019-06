Trump: “Si no alcanzamos un acuerdo con México, los aranceles del 5% empezarán el lunes”

Este miércoles se llevó a cabo la primera ronda de negociaciones entre EEUU y México con el fin de solucionar la posible imposición de aranceles a México por la incapacidad del gobierno de López Obrador de detener la inmigración ilegal que llega a Estados Unidos.

El presidente, Donald Trump, anunció que las negociaciones con México por los aranceles migratorios impuestos por el mandatario seguirán mañana en Washington después de que este miércoles se reportaran “avances”.

“Los diálogos migratorios en la Casa Blanca con representantes de México han terminado por hoy. ¡Hay avances, pero no suficientes!”, dijo Trump en un mensaje en su cuenta de Twitter.

“Mañana -añadió el mandatario- reanudaremos las conversaciones con México con el entendimiento que, si no alcanzamos un acuerdo, los aranceles del 5 % empezarán el lunes, con incrementos mensuales”.

….talks with Mexico will resume tomorrow with the understanding that, if no agreement is reached, Tariffs at the 5% level will begin on Monday, with monthly increases as per schedule. The higher the Tariffs go, the higher the number of companies that will move back to the USA!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 5, 2019