Chiquis Rivera recibe replica de Gustavo Adolfo Infante: ‘Estás exagerando’

Gustavo Adolfo Infante contesta a las acusaciones de la cantante

Chiquis Rivera se enojó con el periodista mexicano Gustavo Adolfo Infante después de que este pidió a sus televidentes no comprar su perfume por su mala atención con los periodistas que asistieron (sin invitación) al evento de lanzamiento.

“Yo no le estoy diciendo a nadie que no vea su programa, que no escuchen su programa de radio, es naco, siento que no se vale si usted señor, porque sé que va a ver esto, si no me habla usted porque tiene mi número o sabe con quién hablar para contactarse conmigo para preguntarme ‘¿qué es lo que paso Chiquis?’”, dijo Rivera en su Instagram Live.

Aunque Rivera dice que no invitó a los medios, Infante alega que no suena lógico porque había muchos medios en el recinto que estaba lejos de la ciudad de Los Ángeles. El periodista en “Sale el Sol” dice que Chiquis les dijo que le preguntaran “rapidito”, actitud que desaprueba.

El conductor de televisión dice que nadie gana dinero con promocionar la fragancia de Chiquis más que ella.

“Me responsabilizo por lo que dije y creo que puedo soportar el que no me de una entrevista”, dijo Infante en el matutino de Imagen TV.

“Yo creo que estás exagerando. Yo creo que la que primero se malportó con los medios fuiste tú”, añadió.