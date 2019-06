Comunidad opina acerca de la detención de pastor de La Luz del Mundo

Miembros de la iglesia permanecen escépticos en el Este de LA a las acusaciones de su líder religioso Naasón Joaquín García

Elizabeth Calderón, miembro activo de la iglesia La Luz del Mundo en el este de Los Ángeles, dijo que las acusaciones de delitos graves contra su pastor Naasón Joaquín García son erróneas.

“El siempre nos ha enseñado a ser personas buenas, siempre nos ha dado el ejemplo. Es un hombre honorable”, dijo Calderón quien se encontraba sobre la avenida Arizona, una calle adyacente a la iglesia. “Las palabras que nos da siempre es que hagamos bien en la humanidad, no solamente como cristianos pero como ciudadanos. Él siempre nos ha inculcado esto”.

García, quien se autoproclama ser el apóstol de Jesucristo de La Luz del Mundo, fue acusado el martes en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, de violación a una menor, trata de personas, producción de pornografía infantil entre otros 26 cargos de delitos graves cometidos entre el 2015 y 2018.

Calderón dijo que no se podía explicar porque surgieron estas acusaciones en contra de García y que no sabía mucho más de lo que los portavoces de la iglesia les han dicho.

“No puedo opinar de eso porque no sé y no puedo decir nada”, añadió Calderón quien fue interrumpida abruptamente por otra miembro de la iglesia, quien bajo de su auto y le sugirió no hacer más comentarios.

Sobre la misma cuadra María Leal, quien no tiene afiliación con la iglesia, esperaba a su nieto afuera del centro educativo Brooklyn Early Education Center y dijo que estaba sorprendida de lo que había escuchado ya que ese es su vecindario. Esta es una de las razones por las que, agregó, siempre esta al pendiente de todos sus nietos.

Leal aseveró que nunca ha visto que los miembros de la iglesia realicen eventos para la comunidad o apoyen a la gente mediante otros medios; piensa que solo es un negocio interno.

La Luz del Mundo tiene reglas muy estrictas como no celebrar la navidad o la pascua, separar a hombres de mujeres durante los servicios los cuales se celebran hasta tres veces por día. No tomar alcohol y las mujeres deben vestirse modestamente y no pueden ascender a posiciones de liderazgo.

Otro vecino del área, identificado como Alex, dijo que escuchó la noticia de la iglesia, pero no sabía mucho de lo que había ocurrido. No obstante, añadió que estas noticias ya no le asombran.

“Esto es común. Yo trabajo para el departamento de niños y vemos esto todo el tiempo”, dijo el hombre latino aseverando que él tampoco vio nunca a la iglesia involucrarse con el vecindario o la comunidad cercana.

Se buscan más víctimas

El jueves por la mañana, el fiscal del estado de California Xavier Becerra pidió que si hay más víctimas de abuso involucradas en el caso de García o si tienen más información de otros casos, que se comuniquen con su oficina.

“Queremos que informen sobre cualquier incidente del que tengan conocimiento. Merece justicia y queremos ayudarlo a seguir adelante”, dijo Becerra en conferencia de prensa.

La denuncia del abuso sexual a menores llegó por medio de una sugerencia anónima enviada al sitio web establecido por la oficina del fiscal donde las personas pueden denunciar el abuso de clérigos.

Tras este informe la oficina del fiscal comenzó su investigación contra García y eventualmente añadió a tres personas más identificadas como Alondra Ocampo, de 36 años, Susana Medina Oaxaca, de 24, y Azalea Rangel Meléndez, quien se encuentra prófuga.

Se estima que en el sur de California hay alrededor de 40 iglesias de La Luz del Mundo con una de las más recientes inaugurada en Palm Springs.

García continúa preso y tiene una fianza de $50 millones. Su próxima audiencia es el lunes 10 de junio.

Si usted o alguien que conoce ha sido víctima de abuso sexual o si tiene información sobre incidentes de conducta sexual inapropiada por parte de líderes o miembros de La Luz del Mundo, la oficina del fiscal Becerra pide que llene un formulario de quejas en línea https://oag.ca.gov/lldm/complaint