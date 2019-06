Irina Shayk se va, y pone tierra de por medio entre ella y Bradley Cooper

La sexy modelo esconde sus ojos debajo de unos lentes de sol ante el acoso de los paparazzis

Foto: The Grosby Group

Los rumores que afirman desde hace unos días que la relación sentimental de Bradley Cooper e Irina Shayk habría llegado a su fin tras, cuatro años de convivencia y una hija en común, se dan ya prácticamente por ciertos.

Al igual que han hecho durante todo el tiempo que han pasado juntos, ninguno de los se ha pronunciado al respecto para mantenerse fieles a su costumbre de no hablar de su vida privada, pero desde su círculo de allegados apuntan a que llevaban meses tratando de solucionar sus problemas por el bien de su unidad familiar.

La teoría de que ambos habrían decidido que ha llegado el momento de seguir caminos separados parece verse apoyada por las imágenes que han trascendido de la modelo rusa abandonando este jueves la mansión que compartían hasta ahora en Los Ángeles con una maleta en la mano camino del aeropuerto, según informa el portal Page Six, probablemente para refugiarse de toda la polémica en algún lugar donde los paparazzi no acechen a la vuelta de cada esquina. Por lo que se desprende de las instantáneas, su pequeña no ha viajado con ella en esta ocasión.

Por supuesto, las especulaciones acerca de si Lady Gaga habría tenido algo que ver con la hipotética ruptura de la pareja no han tardado en surgir debido a la innegable química que existió entre ella y el intérprete mientras grababan su premiada película ‘Ha nacido una estrella’ y que quedó inmortalizada en su actuación musical en la pasada gala de los Óscar.

La tercera en discordia en ese supuesto triángulo amoroso siempre ha sostenido que no debe confundirse ficción y realidad.

“Lo primero de todo, las redes sociales, francamente, son las cloacas de internet y lo que le han hecho a la cultura popular es terrible“, aseguró Gaga a su paso por el programa de Jimmy Kimmel en una de las pocas ocasiones en que se dignó a hablar de este tema. “La gente vio amor, y saben qué, eso era lo que queríamos que vieran. Se trata de una canción de amor, ¡la película en sí es una historia de amor! Desde un punto de vista puramente artístico, era muy importante para nosotros dos mantener una conexión todo el tiempo. Cuando estás cantando acerca del amor, eso es lo que quieres proyectar. ¡Soy artista! Y supongo que hicimos un buen trabajo, ¡Los hemos engañado a todos!“.