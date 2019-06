“La Negrada” hace visible a la población negra de México

Ganó el premio a la cinematografía del Festival Internacional de Cine de Guadalajara 2018

La Negrada, la primera película mexicana de ficción que retrata a la población negra de México y que fue hecha con un elenco exclusivamente formado por actores afromexicanos escogidos dentro de su propia comunidad en la costa de Oaxaca, se presentó con mucho éxito en el Festival de Cine Hola México de Los Ángeles.

Su director y escritor Jorge López Solano, originario de Huajuapan de León, Oaxaca, habló con La Opinión sobre La Negrada, su tercera película.

¿Por qué te interesó este tema?

Me interesan las poblaciones que no tienen acceso al cine. Me encanta el cine y quisiera que la mayor parte de la gente que vive cerca de donde yo nací, tuviera la oportunidad de contar sus historias a través de las películas. Estamos entrando en un periodo donde la gente no lee. La gente ve películas, productos audiovisuales. Entonces debemos enseñarles a expresarse a través de este medio. Además es necesario empezar a visibilizar a estas poblaciones. Y existen varios documentales, pero no había una película de ficción sobre ellos.

Estas películas, agrega, ayudan a ver todo el olvido en que se ha mantenido a la población negra de México en cuanto a trabajo, educación, servicios y todo.

¿En qué año se te ocurrió hacer La Negrada?

Normalmente cuanto termino un proyecto, sigo con el otro. La Tirisia, mi segunda película, la terminé en 2013, ahí comencé a pensar en mi siguiente proyecto. Pensé en todas las poblaciones marginadas que me quedan cerca. Dije, no hay afromexicanos en la pantalla, habrá que incluirlos. Desde ahí nació todo.

La película fue filmada en la Costa Chica de Oaxaca, en el pueblo Corralero, ubicado en una península a la que se puede llegar por lancha o carretera, donde vive una amplia comunidad afromexicana combinada con grupos indígenas, cuenta Jorge.

¿Cómo escogiste a los actores?

Hice una invitación a unirse al casting desde Pinotepa Nacional que está cerca de Corralero hasta Chacagua que son cerca de 260 kilómetros, pasé por puertos como El Azufre, Collantes, Charco, El Ciruelo, tocando puertas. Fui a diferentes puertos para llevarlos a Corralero a trabajar. Son como 12 los actores.

Pero la selección no fue trabajo fácil. Jorge afirma que se encontró con mucha desconfianza para convencerlos de trabajar para su película.

“La mayoría de la población estaba desconfiada. Pensaban que era una mentira más. Se les pagó desde los ensayos y agarraron confianza cuando vieron que todo empezaba a fluir bien. Aunque a veces, se cansaban en los momentos que no había que hacer nada en la película y ya se querían ir. No estaban acostumbrados al ritmo de trabajo de una película. Ahora ya me insisten que haga otra”, comenta riendo.

Más allá de hacer visible a la comunidad afromexicana, la película aborda otros temas.

“El tema principal es la desintegración familiar, en una sociedad machista con mujeres sumisas. Algo que ya no debe ser”, dice.

Pero también expone la realidad de poligamia en la comunidad en el personaje de Nery, quien tiene dos parejas a la vez con el conocimiento de ambas.

“La poligamia está en todo el país. Nery, lo expresa muy bien. En México siempre hemos escuchado hablar de la Casa Chica, la Casa Grande. La Catedral y la capillita para referise al hombre con varias mujeres. Poco sabemos de una mujer con varias hombres”, indica.

El director de La Negrada, dice que la película expone el tema de la discriminación al exterior, pero también al interior de la propia comunidad afromexicana, cuando a las mujeres no se les da la misma oportunidad que a los hombres.

Jorge ya está pensando en su cuarta película. “Quiero hacer una película también en Oaxaca sobre la unión entre la comunidad indígena y negra para mostrar sus usos y costumbres, y visibilizarlos”, dice.

Si no satisfecho, afirma que se siente contento de La Negrada, tomando en cuenta que “costó mucho trabajo” hacerla.

Una de las cosas que más le ha gustado, es la respuesta que ha tenido en los festivales de cine y pantallas de círculos culturales donde se ha presentado. La presentación en Los Ángeles, dentro del Festival de Cine Hola México, fue la quinta vez que se exhibe en Estados Unidos.

“En Harlem, un barrio de Nueva York con una alta población afroamericana, la película despertó mucha sorpresa, conexión y tristeza al ver por lo que pasa gente cercana a ellos”, dice.

Si te perdiste La Negrada en el Festival de Cine Hola México, no todo está perdido, la puedes ver en Amazon Prime.

Se calcula que fueron llevados a México durante la época de la Nueva España, alrededor de 200,000 esclavos africanos. En la actualidad, se estima que la población de descendencia africana en México es el 1.2%, alrededor de 1.38 millones, de acuerdo al Censo de 2015. Se ubican en la región del Golfo, en el estado de Veracruz; y en el Pacífico, en Oaxaca y Guerrero.

El director de La Negrada reveló que le tomó dos años investigar el tema de los afroamexicanos; siete semanas, filmarla y un año de posproducción.