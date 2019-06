Maripily viaja de cuero y con escotazo de infarto

La guapa modelo boricua dio una probadita en público de su ardiente figura

Maripily Rivera quiere dejar atrás su reciente ruptura con el empresario José Berdecía y para hacerlo no hay mejor manera para ella que mostrarse poderosa y atrevida.

Maripily fue captada en el aeropuerto principal de Puerto Rico, cuando se disponía a regresar a Miami luego de pasar unas vacaciones en su tierra adorada. La modelo vestía impresionantemente: un jumpsuit de cuero, con tremendo escotazo de infarto, imposible de no mirar.

Recientemente, Rivera confesó que terminó su noviazgo con Berdecía debido a que la engañó con otra mujer. Meses atrás, ambos presumían en redes sociales una relación aparentemente armoniosa, en la que ambos gozaban de su amor y compañía.

“Maripily no acepta ningún tipo de infidelidad. Yo soy una mujer que me respeto, que me quiero a mí misma y por eso lo dejé desde el principio. Lo que ustedes vieron, es la vida que él quiere vivir, y yo le deseo suerte, porque de esa manera a mí no me criaron”, dijo la celebridad puertorriqueña en entrevista con el programa Lo Sé Todo.

