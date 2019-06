Reporte: Niño de estrella de música country muere ahogado en su casa

En un ‘post’ en Instagram, Smith dijo que los doctores no pudieron revivir al menor de 3 años, la familia decidió donar sus órganos

Williamson County-. El estrella de música country Granger Smith dijo que su hijo menor, River Kelly Smith, murió en un accidente no especificado.

Según varios reportes el niño se ahogó en la casa de Smith en el Condado Williamson, Texas al noreste de Austin.

En un ‘post’ en Instagram, Smith dijo que los doctores no pudieron revivir al menor de 3 años, la familia decidió donar sus órganos.

La familia pidió que se hicieran donaciones a la organización Dell Childrens Medical Center Central Texas.

Smith es el autor de canciones como “If the Boot Fits”, Backroad Dog y “Happens Like That.