Compuso un rap para confesar su sangriento crimen. Lo tituló “cosas del corazón”. ¡Escúchalo!

"Este puede ser mi último tema" antes de entrar en la cárcel, dice el rapero latino Yersey Tami en una canción en la que culpabiliza a su ex. El video musical que ilustra sus letras se hizo viral

Con una canción de un poco más de tres minutos, Yersey Tami, un rapero colombiano habría confesado cómo él mismo asesinó a un hombre en un centro comercial de la localidad colombiana de Bucaramanga. El tema se llama “Cosas del corazón” y fue subido ayer a la plataforma YouTube.

El crimen que supuestamente narra la canción en ritmo de rap ocurrió en la vida real, cuando un joven vendedor de zapatos llamado Camilo Castellanos, de 22 años, fue asesinado de un balazo dentro de su propio negocio en un centro comercial llamado Panamá. De acuerdo con los elementos probatorios que recopiló la policía local, el rapero y el criminal serían la misma persona, según lo consigna el diario local El Tiempo.

Si bien los diferentes temas que este músico suele subir a la plataforma de videos se relacionan con cuestiones criminales y del mundo marginal de Bucaramanga, esta vez el mensaje fue bastante más explícito y autoincriminatorio.

En el tema, que subió la noche de este miércoles a la red y cuyo título es “Cosas del Corazón”, Tami cuenta cómo perpetró el asesinato del comerciante.

La historia detrás del criminal suceso es que la víctima estaría saliendo con la exmujer del rapero y que, según el rapero, pretendía hacerse pasar como el padre de los dos hijos que el músico tenía con su ex: “Que todos los que vean este vídeo se enteren de la verdad que mi niño y mi niña son míos de ningún otro becerro”, escribió el músico en su canal de YouTube, en la presentación de su canción.

Allí, agregaba una frase machista con la que pretendía justificar su presunto asesinato y, además, culpabilizar a la mujer: “quiero que sepan que asesiné por amor, por recuperar lo que es mío: mi familia”.

Lo dice el video

El video, que está ilustrado con numerosas fotos de Tami con sus hijos y su expareja, narra, con el característico flow rapero, cómo se enteró de la situación de su ex: “La voz de una angelito me dijo y era seguro lo que yo sospechaba, me estaba viendo la cara aprovechando que en ella yo confiaba, traté de superarlo pero el último día yo me enteré que él la presentaba como su mujer y al pequeño como su hijo y era el mío”.

En otro tramo del rap, Yami relata cómo tomó la noticia -“estaba sediento, quería adrenalina, a mi cualquiera no viene y mi familia me conspira“- y contó los detalles del supuesto crimen: “Llegué y lo busqué, lo tomé sentado, no recuerdo exactamente, por rabia estaba cegado. Otro tipo intentó arrebatarme, no tuve otra opción, tuve que dispararle. Entonces yo huí, quería salir de ahí, que me juzgue mi Diosito pero tenía que ser así”.

“Este puede ser mi último tema, de esta temporada, de la vida real, hoy es mi último día en la calle. Por la familia. Sin palabras, papá”, cierra el rapeo Tami, acompañado de otro cantante, y asegura que, en este tema “rapeó con el corazón”. Mientras que el video ya fue visto por más de 205 mil personas, el Comandante de la Policía Metropolitana de Bucamaranga, General Manuel Vázquez lamentó que un problema de pareja terminara en un acto de violencia extrema y aseguró que el rapero tiene un frondoso prontuario. “No es el primer hecho que comete esta persona, ya ha enfrentado a la justicia por delitos de incendio, violencia machista, hurto y a sido capturado en flagrancia por hurto y tráfico de sustancias estupefacientes“, relató Vázquez a la radio local Blue. La última noticia es que el rapero aún no ha sido detenido por el crimen que él mismo habría confesado, y tampoco se entregó, como anticipara él en su propia canción, cuando entonó: “Ahora debo entregarme pues no quiero huir”.