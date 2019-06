Netflix estrenará el 19 de junio el documental brasileño “The edge of democracy”

De corte político, la cinta se exhibió en el festival de Sundance

En el pasado festival de cine de Sundance, uno de los documentales más aclamados fue “The edge of democracy”, documental brasileño dirigido por Petra Costa.

El filme explora uno de los períodos más dramáticos en la historia de Brasil; la directora Costa cuenta el pasado político de su propia familia, y se adentra en los tiempos de una democracia en crisis.

En “The edge of democracy” resultan particularmente notables las entrevistas a líderes actuales y pasados, entre los que destacan Dilma Rousseff y Lula da Silva, resultando así un interesante documento de investigación.

Petra Costa obtuvo fama gracias a documentales como “Olmo and the seagull” y “Elena”. No te pierdas “The edge of democracy” en Netflix a partir del 19 de junio. Aquí el trailer:

